Olivia Grégoire, la ministre déléguée au Commerce, l’a annoncé en début de semaine sur FranceInfo : les titres-restaurants seront tous dématérialisés avant 2026. Un passage total en carte qui vise à simplifier la vie des restaurateurs, sachant que 40 % des titres aujourd’hui distribués aux 5 millions de salariés qui en bénéficient par leur entreprise le sont encore en format papier.

Bonne ou mauvaise nouvelle ? On a demandé à nos lecteurs et lectrices ce qu’ils en pensent. Et leurs avis sont très partagés.

« C’est beaucoup plus pratique »

Côté pile, de nombreux internautes qui ont répondu à notre appel à témoignages reconnaissent que la version dématérialisée simplifie la vie. « C’est beaucoup plus pratique », note d’entrée Elias. Il est rejoint par Benoît : « Le ticket papier est obsolète, surtout depuis le Covid-19, où le paiement sans contact s’est normalisé ». Ce lecteur met en avant le fait d’être plus précis dans son achat : « on peut payer uniquement ce qu’on a dépensé, contrairement aux tickets (papier). » « Il n’y a pas d’histoires de monnaies à rendre ou pas », abonde Antoine. « Plus besoin de compter combien on doit décrocher de tickets » du talon, ajoute Audrey.

Avec la version carte, les paiements sont certes plafonnés à 25 euros par jour. Mais ce n’est pas forcément un problème pour Stan : « On peut associer sa carte bancaire si la note dépasse le plafond de 25 euros ». Et ce père de deux adolescents voit un autre avantage : « ils peuvent profiter des menus achetés en livraison. (…) Cela reste un moyen de bénéficier de pouvoir d’achat supplémentaire ». Il y a aussi ceux qui pensent à la place prise dans le porte-monnaie, comme Nicolas : « Le format carte est avantageux en tout point : taille de la carte identique à une CB, robustesse du plastique ». Sans oublier la question écologique : « Le zéro papier pour notre belle planète ! », fait remarquer Gaëlle.

« Avant, il m'arrivait d'en donner à des SDF »

Mais les tickets resto dématérialisés n’ont pas que des avantages aux yeux de nos lectrices et lecteurs. Notamment à cause de leur côté très « persos ». « Avant, il m’arrivait régulièrement de donner des tickets papier à des SDF, ce qui n’est plus possible avec les tickets dématérialisés », note ainsi Bénédicte. « C’est bien fait, mais c’est moins facilement prétable/donnable », poursuit Stéphane.

Par ailleurs, on en parlait, le plafonnement de la carte à 25 euros. Il en énerve certains. « Avec ce système, on ne peut pas dans la même journée aller au restaurant le midi et faire ses courses le soir pour préparer des gamelles pour les jours suivants », regrette Aurore. « Le plafond devrait être revu, 40 euros ce serait bien », propose alors Claire.

« Les collaborateurs souhaitent pour le moment rester au papier. »

Christelle connaît bien la question, puisqu’elle travaille dans les ressources humaines de son entreprise. Elle est passée au format carte, mais « certains salariés m’ont demandé de revenir au format papier, confie-t-elle La carte est trop restrictive, elle tient compte des plafonds et ne fonctionne pas le dimanche. À l’inverse, certains supermarchés et restaurateurs n’appliquent pas de plafond journalier et fonctionne le dimanche ».

Même constat pour Morgane, RH elle aussi : « Nous nous sommes posé la question du passage à la carte, mais les collaborateurs souhaitent pour le moment rester au papier ». Une décision qui n’aura qu’un temps.