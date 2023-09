Un cahier à spirale grand carreau, de 207 pages précisément, avec une couverture verte et uniquement en carton recyclé… Chaque année, l’achat des fournitures scolaires, avec ses exigences parfois rocambolesques (celle-ci étant fictive), n’ambiance pas les foules. Sorte de courses de Noël sans la partie créativité et amour de son prochain. Mais en cette veille de rentrée, la recherche de compas, gommes et règles de 30 centimètres atteint des sommets de gageure. Principalement le passage à la caisse.

Selon l’étude annuelle de la confédération syndicale des familles (CSF), les parents font face à une augmentation des coûts de 11,3 % en moyenne par rapport à l’an dernier. Comptez 233 euros pour un élève en primaire, contre 190 euros en 2022 (+ 23 %), 371 euros pour un collégien (+ 3,5 %) et 427 euros pour un lycéen (+ 3,1 %). Un budget d’autant plus serré qu’il n’y a pas que les fournitures scolaires qui augmentent. En août, l’inflation globale est de 4,8 % sur un an, et tarde toujours à baisser.

Des poches vides pour remplir le cartable

Face à cette offensive massive contre le porte-monnaie, beaucoup de parents ne s’en sortent plus. « Avec un seul enfant et des revenus justes au-dessus des seuils de la CAF, nous n’avons aucune aide. Cette année, nous n’avons pas réussi à économiser pour la rentrée. Nos revenus n’augmentent pas et l’inflation reste très forte sur l’alimentaire, l’énergie et les fournitures », explique Sarah, qui a répondu à notre appel à témoignages. Selon une étude de Yomoni*, spécialiste de la gestion d’épargne en ligne, près d’un Français sur dix pense à souscrire à un prêt bancaire ou étudiant pour remplir le cartable, tandis que 8 % des sondés vont faire du travail supplémentaire, avec des emplois saisonniers ou à temps partiel.

Sarah regrette également le manque de temps pour organiser ce genre d’achats : « Depuis plusieurs années, pour cause de Covid et de turn-over enseignant, nous n’avons pas de liste de fournitures avant la rentrée. On saura ce qu’il faut acheter après. Il n’y aura plus de possibilité d’anticiper ou de prendre le temps de chercher les meilleurs prix. »

Réutiliser ou miser sur le neuf, le grand débat

Faute de budget, certains parents optent pour les réutilisations. Toujours selon l’étude de Yomoni, 32 % des Français gardent certaines fournitures scolaires des années précédentes. « On réutilise les fournitures, on taille les crayons, on ne remplace que ce qui ne fonctionne plus, on ne change pas de cartable. Finalement, il n’y a pas tant de choses que cela à racheter, au plus 80 euros pour mes 3 enfants », calcule Irène.

Idem chez Charlotte : « Ma fille rentre en CE1 et a le même crayon à papier et la même trousse depuis la moyenne section, c’est plutôt rentable ! » Un choix qui ne fait pas l’unanimité. Mathieu a encore des cicatrices de son harcèlement scolaire, et pour lui, pas question de laisser son garçon venir en cours avec des fournitures de seconde main : « Je sais comme les collégiens peuvent être superficiels et méchants. Je ne veux pas que mon fils soit exposé à des commentaires bêtes cause de ses fournitures. Je préfère m’endetter un peu et lui acheter le matériel le plus qualitatif possible. » Comme lui, 11 % des Français achètent des produits neufs dernier cri, tandis que 41 % des parents optent pour les produits neufs les moins chers.

La liste des fournitures scolaires de plus en plus épiés et critiqués

Conclusion de ces achats galères, la liste des fournitures est source de critiques. Bertrand dénonce « un gouffre inutile à tout point de vue », et ne manque pas de lister chaque incongruité qu’il trouve à ce dispositif : « Chaque année, les professeurs exigent tel ou tel cahier avec des dimensions différentes, de telle couleur, avec tant de pages, pour au final ne pas l’utiliser ou à un tiers de sa capacité. Je ne parle pas des livres scolaires jamais ouverts remplacés par des tonnes de photocopies. Ne pas oublier les boîtes de crayon de couleurs, de feutres, de peintures et pinceaux, utilisés 3 fois dans l’année. »

Même critique de Martine : « Je n’ai jamais compris pourquoi certains enseignants demandaient d’acheter des cahiers de 100 ou 200 pages alors qu’à la fin de l’année, ils n’en avaient utilisé qu’une trentaine. »

Un moment agréable pour d’autres, et oui

Mais puisqu’il faut de tout pour faire un monde, certains de nos lecteurs voient l’évènement comme une source de joie. Si, si, on vous jure. « J’adore les achats de fournitures scolaires. J’emmène mes enfants et je les laisse choisir. La seule règle est de s’en tenir à la liste, et ensuite de prendre soin de leurs affaires car en cas de perte par contre, je remplace par du basique ! », vante Charlotte. « Je trouve important qu’ils associent la rentrée à quelque chose d’agréable et qu’ils aient des choses qui leur plaisent pour apporter un peu de fun aux devoirs. »

Enfin, il y a ceux pour qui les fournitures ne sont que la partie émergée de l’iceberg des soucis. « L’angoisse, ce sont plutôt les innombrables dossiers (école, sport, cantine, périscolaire…) où il faut fournir X documents, attestations de domicile...», peste Cécile. Attention, un problème peut en cacher un autre.