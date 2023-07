La zone euro a vu sa croissance économique rebondir très légèrement au deuxième trimestre après avoir stagné sur les trois premiers mois de l’année. Deux grands pays ont enregistré des performances robustes, dont la France où la croissance a atteint 0,5 % (contre 0,1 % au premier trimestre), bien plus que prévu. En Espagne, le rythme de croissance a ralenti (+0,4 %), mais elle reste soutenue par la consommation.

L’inflation en zone euro se maintient très au-delà de l’objectif de 2 % que s’est fixé la Banque centrale européenne (BCE). Certes, le taux d’inflation annuel dans la zone euro a poursuivi sa baisse en juillet, tombant à 5,3 % après 5,5 % en juin et 6,1 % en mai, à la faveur d’une nouvelle forte décrue des prix de l’énergie (-6,1 %, après un repli de 5,6 % en juin), a indiqué Eurostat lundi.

Les prix à la consommation élevés

Mais la hausse des prix à la consommation reste particulièrement élevée dans l’alimentation (y compris alcool et tabac) avec une flambée de 10,8 % (en léger ralentissement après 11,6 % en juin), et les prix continuent de se renchérir nettement dans les biens industriels hors énergie (+5,0 %, contre 5,5 % en juin) et dans les services (+5,6 %, contre 5,4 % en juin).

Or, le durcissement de la politique monétaire de la BCE pèse nettement sur l’activité économique, en réduisant la demande de crédit, entravant les investissements et la consommation.