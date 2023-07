C’est l’été, et en plus des spritz, des terrasses, de la plage et des chansons de Magic System, la saison chaude s’accompagne d’un autre incontournable : les festivals et les concerts. L’occasion de boire des coups à coups de gobelets réutilisables. Mais s'il est normalement possible de les ramener à bon port pour récupérer sa consigne, ce n'est pas toujours le cas, loin de là. On se retrouve alors avec des montagnes de verres par terre, là où la foule se pressait. Où avec des gobelets qui prennent la poussière dans le placard de la cuisine.

En festival ou en concert, vous faites partie de ces gens qui prennent un verre en consigne mais ne vont jamais récuperer leur argent ? Ca nous intéresse ! Pourquoi ne le faites-vous pas ? Est-ce par flemme ? Par oubli ? Ou par passion, car vous adorez accumuler ces gobelets comme autant de goodies et de souvenirs abordables ? Racontez-nous tout !