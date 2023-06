Dans ce nouvel épisode du Brief Conso, 20 Minutes et son partenaire l’UFC-Que Choisir reviennent avec un sujet de saison. Car elles risquent fort de s’inviter autour d’un apéro, d’un pique-nique ou d’un barbecue : les bières sans alcool.

Que Choisir a publié fin mai une enquête sur ces boissons, qui séduisent de plus en plus de consommateurs. Et si l’alcool est absent de ces bières (en théorie), ce n’est pas le cas d’autres ingrédients, comme les sucres, présents en quantité plus ou moins importante.

Pour vous éclairer sur le sujet, Elsa Casalegno, journaliste à Que Choisir, répond aux questions de 20 Minutes dans la vidéo ci-dessus.