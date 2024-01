Il n’est pas spécialement rare d’apprendre qu’une voiture a été « soulagée » de quelques pièces, mais cet exemple particulièrement brutal pourrait donner des cauchemars à certains amoureux de la marque de Stuttgart. Très clairement, la cible des voleurs était ici les phares de la Porsche Taycan, et plus probablement des phares LED intelligents, dits « Matrix », capables d’adapter automatiquement le flux lumineux aux conditions de trafic. Prix unitaire en concession : quelque 4.000€. Le butin s’élève donc ici à 8.000€. Ce qui explique l’acharnement des voleurs, qui ont tout bonnement charcuté les ailes de la voiture, et les ont ouvertes comme de vulgaires bananes. Pour le propriétaire, le montant des réparations représentera une facture à 5 chiffres, et on espère qu’il avait contracté une bonne assurance pour couvrir les frais.

On a littéralement « arraché les yeux » de cette pauvre Porsche - No_Supermarket9751/Reddit

Epidémie en 2012

Cette histoire n’est pas sans rappeler une vaste « épidémie » de vols de phares de Porsche aux Pays-Bas durant quelques années à partir de 2012. A l’époque, une vingtaine de propriétaires de Panamera et de Cayenne avaient été touchés, mais avec moins de violence, puisque les phares ne demandaient alors qu’à être délicatement déclipsés. Pour l’anecdote, le phénomène s’était principalement observé à Amsterdam où les phares étaient apparemment utilisés… pour la culture du cannabis.