Celle-ci ne se casse pas en mille morceaux, volant compris, au moindre choc… Une remarquable Citroën 2 CV, autre que la célèbre du film Le Corniaud, est exposée au musée national de l’automobile à Mulhouse (Haut-Rhin) depuis mi-janvier. Sa particularité ? Elle a été le dernier exemplaire produit.

« C’était précisément le 27 juillet 1990 dans l’usine de Mangualde, au Portugal », détaille à 20 Minutes le directeur du site, Guillaume Gasser, logiquement pas peu fier de cette récente acquisition. « C’est la première fois qu’on a le dernier modèle d’une voiture produite en série et connue de tous. C’est exceptionnel. »

Elle est issue d’un don d’un « ami du musée », Patrick Bourdeaux, récemment décédé. « Son père était le directeur de l’usine, c’est comme ça qu’il l’avait eue. C’était son souhait de nous la donner pour qu’elle soit exposée », poursuit le responsable.

Le modèle, de couleur gris et noir, a donc trouvé sa place depuis la semaine dernière dans l’allée 4, celle des véhicules populaires. Cette 2 CV n’est pas la seule visible à Mulhouse. « On en a une autre en réserve qu’on sort de temps en temps et une plus ancienne, une des premières, qui est exposée. » Comme près de 430 autres voitures, 650 en comptant celles qui viennent compléter la collection de temps à autre.