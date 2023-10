« Ne cherchez pas, il n’y en a plus », explique Damien, heureux propriétaire d’un garage en hypercentre de Strasbourg. « C’est plein », « déjà loué », « déjà vendu »… C’est ce qu’on entend quand on parle de garages ou de parkings privés dans le centre de la capitale européenne. Ce bien immobilier vaut aujourd’hui pas mal d’argent et probablement de l’or demain. Que ce soit à la location ou à l’achat, avoir un garage, « c’est rare comme acheter du caviar », plaisante un commerçant de la Grande Ile qui pense à déménager son établissement, faute de savoir où stationner.

Rien d’étonnant cependant : le centre-ville de Strasbourg est peu étendu. A cela s’ajoutent les politiques successives de circulation et de stationnement, ainsi que l’arrivée de nouveaux modes de déplacement urbain. Le développement de pistes cyclables et des transports en commun et l’extension des zones piétonnes y sont aussi pour beaucoup, expliquent les professionnels.

Une problématique loin d’être nouvelle

Une difficulté que confirme Dorian Schwartz, responsable transactions de l’agence Immoval Contades, située au centre de Strasbourg. « C’est compliqué, reconnaît-il, mais ce n’est pas nouveau. La demande s’est bien sûr amplifiée ces derniers temps, c’est certain, avec le changement de tarif du stationnement en voirie, mais elle était déjà très forte ces dernières années. » S’il rappelle que beaucoup de places de parking en centre-ville ont été supprimées et que des rues et des places ont été piétonnisées, le responsable transactions souligne aussi que les garages et parkings ont été par le passé particulièrement ciblés par des investisseurs qui n’avaient pas forcément les moyens d’investir dans des appartements.

« Maintenant, c’est un produit rare, il y a une énorme demande des particuliers, du fait que cela coûte de plus en plus cher pour les résidents de stationner près de chez eux. On a une demande qui est énorme mais à laquelle malheureusement on ne peut pas, ou très peu, répondre », assure Dorian Schwartz. Pour preuve, l’agence tient une liste d’attente et elle n’a, comme beaucoup d’autres, aucune location ou vente disponible en hypercentre. « On n’a jamais de stock, expose Dorian Schwartz. S’il y a quelque chose, ce n’est même pas la peine de l’afficher, c’est vendu ou loué tout de suite. »

Un marché très tendu, « sans compter les ventes qui se font directement entre particuliers qui collent une affichette sur leur porte de garage » pour le louer ou le vendre directement, confirme Marie, de l’agence Groupimmo Strasbourg. Celle-ci se trouve à Neudorf, un quartier pourtant limitrophe du centre-ville et où le stationnement payant en voirie vient d’être mis en place. Si l’agence « n’a pas vraiment noté une très forte augmentation de la demande », elle note cependant que lorsqu’un bien immobilier comprend un garage ou une place de parking, son prix augmente significativement.

Pouvoir stationner près de chez soi

Une rareté qui change aussi la demande, auparavant principalement assurée par les investisseurs. Désormais, ce sont surtout les particuliers qui recherchent les places de stationnement privé. « On voit même des gens qui utilisaient leur garage pour faire du stockage et qui garaient leur voiture dehors utiliser aujourd’hui, avec la forte augmentation des prix du stationnement en voirie, leur garage pour stationner. La demande vient de copropriétaires, de propriétaires ou de locataires qui cherchent à pouvoir stationner leur véhicule près de chez eux à un prix correct, quitte à y mettre le prix, précise Dorian Schwartz. Les dernières ventes en hypercentre, qui peuvent paraître excessives mais qui sont pourtant en rapport à ce qui se vend, peuvent atteindre 45.000 euros pour une place dans un parking souterrain. Un garage, jusqu’à 50.000 euros, voire plus selon l’accessibilité ou le type d’emplacement. »

Cette rareté impacte aussi les loyers, qui ont eux aussi fortement augmenté et qui frôlent, même pour un parking en centre-ville, les 150 euros. « Et cela devrait continuer à augmenter, prédit le responsable transactions, puisqu’il y aura de moins en moins de places en voirie »… Des ventes ou des locations à Strasbourg sur une voie de garage ?