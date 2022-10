De notre envoyé au Mondial de l’auto,

Des années que vous saoulez votre ami fan de bitume avec votre passion pour l’escalade, les corgis ou le Marvel Cinematic Universe, et pas une plainte de sa part. Alors, quand ce dernier vous a invité à l’accompagner au Mondial de l'automobile, ouvert au public entre ce mardi et dimanche prochain, vous n’avez pas osé dire non. Seulement voilà, pour citer deux de nos présidents de la République, la voiture, « ça vous touche une sans faire bouger l’autre », et vous avez peur de foncièrement vous ennuyer pendant que votre pote s’éclate à découvrir le nouveau moteur hybride X-280.

A 20 Minutes, on a pu découvrir en avant-première le salon ce lundi, journée réservée à la presse. Et on vous a déniché cinq activités à faire pour les pas-vraiment-passionnés.

Faire du karting





Non, cette photo n'est pas flou, elle illustre juste la vitesse - JLD/20 Minutes

Après tout, quitte à être là, autant connaître quelques sensations fortes. Loin des modèles qu’on ne peut toucher qu’avec les yeux, Speed2mix vous propose de vous saisir d’un kart électrique et de faire une course sur un circuit installé en plein cœur du salon de Paris Expo. Si les véhicules sont bridés à environ 50 km/h, le circuit reste étroit et les virages suffisamment raides pour offrir deux trois palpitations cardiaques bien senties.

Comptez quelques minutes, pas mal de tours de pistes et des dépassements bien énervés de vos rivaux. Rassurez vous : percutez un kart est interdit et entraîne une disqualification. Une règle que l’un de nos confrères a apprise à ses dépens, nous permettant de ne pas finir bon dernier, mais de trôner fièrement en cinquième position sur six participants, sauvant l’honneur de 20 Minutes. Si vous êtes meilleurs que nous et que vous finissez dans le top 3, sachez que le stand propose un podium pour la gloire. Champagne non fourni.

Sauver vos chaussures en cuir et votre vieille table en bois





Comme le montre le stand, inutile d'avoir une voiture pour que le cuir vous serve - JLD/20Minutes

Une affaire est une affaire, même au Mondial de l’automobile. On vous propose donc d’acheter un pot de Renapur, en cire d’abeille et huile de jojoba, « un produit qui ne se vend qu’en salon professionnel et n’est pas disponible dans le commerce », nous jure la vendeuse.

Vous l’aurez compris, les pots de Renapur se trouvent ici pour l’intérieur cuir des voitures, mais rien ne vous empêche de les utiliser pour vos chaussures, vos sacs ou votre mobilier. « Sur des chaussures, vous en avez pour environ 500 utilisations », soit à raison d’une fois par semaine un pot qui vous tient presque dix ans. Les vertus sont les mêmes que pour tout cirage : renforcer votre cuir, le faire briller, et avec les mauvais jours qui arrivent, le rendre imperméable. 25 euros le pot, vous ne serez pas venus au salon pour rien.

Trouver le jouet de Noël de votre marmot (ou le vôtre) au stand King Jouet

Allez, même si vous n'aimez pas les voitures, vous pouvez toujours vous émerveiller devant cette construction Légo fortement ambitieuse - JLD/20Minutes

Evidemment, au stand lui-même, vous ne trouverez que des jouets dédiés au monde des véhicules - principalement des Lego. On est au Mondial de l’automobile. Mais le stand propose des catalogues de Noël, évidemment gratuits, qui répertorie tout type de jouets, et laisse même un ordinateur à disposition si vous êtes en recherche d’un cadeau précis.

Des doudous, des costumes de Spider-Man, des figurines de dinosaures ou les indéboulonnables Puissance 4 et Cluedo, largement suffisant pour vous évader.

Apprendre à mieux conduire avec les gendarmes

Ce n’est pas parce que vous avez peu d’affinité avec la voiture que vous n’avez pas - ou n’aurez jamais - besoin de vous en servir. Autant donc assurer vos arrières et votre conduite avec la gendarmerie, qui propose dans son stand un simulateur de conduite. Vous pouvez choisir une thématique comme point faible, par exemple le freinage, les dépassements, les angles morts. Vous testez le simulateur et un gendarme affilé vous fait ensuite des retours. « Cela prend six minutes au maximum, et l’idée est d’en sortir avec une conduite plus sûre », nous dit l’un d’eux.

Aléas du direct oblige, la machine était cassée lundi, mais on nous a promis qu’elle serait réparée dès ce mardi (vous nous pardonnez donc l’absence de photo). A vous de tester vos talents puis d’écouter les conseils, car on en a tous un peu marre des gens qui ne mettent pas leurs clignotants.

Soutenir la lutte contre les maladies génétiques

L'institut Imagine lutte contre les maladies génétiques, première cause de mortalité des enfants en France - JLD/20Minutes

Pour 5 euros reversés à l’institut Imagine, qui lutte pour faire avancer la recherche sur les maladies génétiques, vous pouvez tenter de gagner une Ferrari Roma. Et comme les voitures ne vous intéresse pas vraiment, on parle ici d’une action totalement désintéressée.