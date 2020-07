Essai Audi A1 Citycarver: Habillée pour la campagne mais taillée pour la ville

Auto Tout le monde le sait: la popularité du SUV est une question de look, pas une question de capacités "hors-piste". Alors, tant qu'à faire, pourquoi ne pas rhabiller une citadine façon "boots et chemise à carreaux"?

Lancer le diaporama Audi A1 Citycarver — DR

C'est ce qu'on a dû se dire chez Audi en imaginant cette nouvelle version de la petite A1. Et pour éviter toute confusion, on s'est montré on ne peut plus clair dans son appellation. Dans "Citycarver", il y a city, pas country. Bref, si elle ressemble à une petite Allroad, elle n'en est pas une et la meilleure preuve, par exemple, c'est que cette petite A1 n'a pas de transmission Quattro. Ni en série, ni en option. En clair, ceci est une voiture Hipster : malgré un look de bûcheron, son environnement naturel est le Starbucks, jamais loin d'une connexion Wi-Fi.

Audi A1 Citycarver - DR

À première vue pourtant, on pourrait croire que l'A1 a droit à son tour au traitement Allroad de ses grandes sœurs. Les suspensions sont allongées de 4 cm, les pneus sont un peu plus "épais", et la voiture reçoit les attributs esthétiques habituels, comme des protections de bas de bouclier style inox ou encore les garnitures de carrosserie en gros plastique noir. Question look, à notre humble avis, ça le fait! L'Audi A1 Citycarver mérite aussi des teintes joyeuses, éclatantes, comme l'orange ou le flamboyant rouge Misano.

Et l'on regrette alors que les choses ne soient pas aussi enthousiasmantes à l'intérieur. Attention, l'A1 est une petite auto assez accueillante, l'habitacle est bien dessiné, mais on aurait aimé qu'il profite lui aussi de quelques idées "à la SUV", de petites transformations allant au-delà des touches de couleurs qui, il est vrai, égaient l'ambiance à bord.

Audi A1 Citycarver - DR

Une facture qui peut piquer

Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours dans un habitacle Audi. La qualité de finition est de très haut vol et, entre le tableau de bord numérique, l'écran XXL du système multimédia, l'équipement disponible sur la (longue) liste d'option, l'A1 justifie son statut de seul modèle premium du segment.

Audi A1 Citycarver - DR

Dans ses versions normales, cette A1 seconde génération a déjà considérablement amélioré le confort d'amortissement, qui était l'un des points de discussion de la première génération. Avec ses suspensions allongées et ses pneus plus généreux, la Citycarver est encore plus conciliante sur mauvais revêtement que le reste de la gamme. On retrouve par ailleurs une direction précise et légère, un train avant assez mordant et une excellente tenue de route.

Audi A1 Citycarver - DR

Sous le capot de notre modèle d'essai, le moteur de milieu de gamme, 3 cylindres essence turbo 1.0 TFSI (116ch). Pour nous, c'est le moteur idéal dans cette voiture. Il existe une version 95ch, probablement un peu chiche, mais on peut aussi opter pour un 4 cylindres 1.5 TFSI de 150ch. Certes, il sera plus performant mais entre le supplément de prix exigé et le fait que le 116ch soit déjà un moteur très vivant, agréablement rageur quand on active le mode Sport, apte à offrir un peu de plaisir sur les petites routes, on se dit que plus n'est pas indispensable. Car ici encore, il faut parler prix. L'Audi A1 Citycarver 95ch démarre à 25.080€. Notre 116ch démarre à 25.980€, mais avec un équipement de base. Si on veut en faire une citadine vraiment premium, la facture avoisinera vite les... 30.000€!

L'Audi A1 Citycarver 30 TFSI en quelques chiffres