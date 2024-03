C’est la crise ma bonne dame. Et c’est pas fini. Les économies à réaliser sur les budgets de l’Etat et de la Sécurité sociale devront atteindre « au moins 20 milliards d’euros » en 2025, et non plus les 12 milliards envisagés jusqu’ici, a annoncé mercredi le ministre délégué aux Comptes publics Thomas Cazenave.

« Compte tenu des résultats 2023 » des finances publiques et « de la révision de nos prévisions de croissance en 2024 », abaissée de 1,4 % à 1 %, « je dois vous dire en transparence que (…) nous devons vraisemblablement porter notre effort de 12 à au moins 20 milliards d’euros d’économies supplémentaires », a annoncé le ministre lors d’une audition à l’Assemblée nationale.

Thomas Cazenave s'est déplacé avec son collègue de l’Economie Bruno Le Maire pour présenter l’annulation de dix milliards d’euros de crédits de l’Etat pour 2024. Les 20 milliards porteront pour leur part à la fois sur l’Etat et la Sécurité sociale.