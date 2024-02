La Poste a annoncé ce jeudi avoir enregistré en 2023 un bénéfice net en baisse de 49 %, à 514 millions d’euros, son PDG Philippe Wahl évoquant une année « particulièrement difficile ». Ce bénéfice net est essentiellement tiré par les activités de l’assureur CNP Assurances. Car pour le reste, le groupe a souffert, Philippe Wahl évoquant « 600 millions d’euros de chiffre d’affaires perdus liés à la lettre », le poids de l’inflation, la baisse des commandes de produits en ligne pesant sur l’activité colis et la hausse des taux d’intérêt.

« Compte tenu des chocs (…) rencontrés », Philippe Wahl a insisté sur « une incroyable résistance de [leur] modèle stratégique », lors d’un entretien avec la presse mercredi.

Un trou équivalent au chiffre d’affaires de la RATP

Le chiffre d’affaires du groupe s’établit en 2023 à 34 milliards d’euros, en hausse de 2,4 %. Mais depuis dix ans, le volume du courrier baisse, et a provoqué un trou de plus de 6 milliards d’euros dans ce même CA, « l’équivalent du chiffre d’affaires de la RATP ou de Dassault Systèmes », a comparé Philippe Wahl. En 2023, l’activité courrier ne représentait plus que 16 % du chiffre d’affaires.

« L’année pleine d’inflation » (électricité, carburant, loyers, etc.) a coûté un milliard d’euros en 2023 à La Poste, un chiffre « considérable », a encore relevé le PDG.

Des bureaux de poste moins fréquentés

Les activités numériques et grand public du groupe sont en recul, notamment en raison d'« une moindre fréquentation des bureaux de poste ». Mais « dans le numérique, le chiffre d’affaires de Docaposte [filiale numérique de La Poste] atteint 955 millions d’euros » en 2023, en hausse de 15,6 %.

En outre, La Poste a « arrêté un certain nombre de projets », ce qui « a coûté de l’argent ». Le PDG a cité l’arrêt de l’activité de la société de livraison Urby, la vente de sa filiale de livraison Stuart ainsi que le projet de cessation d’activité de la filiale de banque en ligne Ma French Bank.

Le groupe a également pâti de la dépréciation des actifs de DPD en Russie et de l’impact de litiges fiscaux et sociaux dans un contentieux en Italie à propos de sa filiale BRT.