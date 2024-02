Bruno Le Maire s’arrêtera-t-il un jour de demander des efforts financiers ? Pas ce mardi, en tout cas. Seulement une semaine après l’annonce du ministre de l’Economie d’un plan d’économies de 10 milliards d’euros, il a annoncé de nouvelles coupes budgétaires, selon les informations de RMC.

« Ce n’est pas la Sécurité sociale qu’on va toucher, ce n’est pas les collectivités locales qu’on va toucher », avait-il assuré en présentant sa cure d’austérité à venir. Pourtant, la Sécurité sociale et les collectivités locales sont bien dans le viseur du gouvernement, d’après nos confrères.

Une loi de finances rectificatives avant l’été

« Si on ne fait pas des économies massives, on va dans le mur en klaxonnant », a estimé Bruno Le Maire, lors de la réunion de groupe des députés Renaissance. Ces économies pourraient être intégrées dans une loi de finances rectificative que le ministre de l’Economie et des Finances désire avant l’été.

L’exécutif espère tenir les objectifs de réduction du déficit à 4,4 % du PIB, après avoir ramené la prévision de croissance pour 2024 à 1 %. La dette publique s’élève, elle, à plus de 3.000 milliards d’euros au 3e trimestre 2023, selon l’Insee, contre 2.200 milliards environ fin 2017.