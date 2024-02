Si Martin est fan de ses bras gros comme des troncs d’arbre, ils les trouvent parfois bien exigeants. C’est que les biceps du trentenaire nécessitent d’être choyés, notamment avec des protéines. « 135 grammes par jour », précise le jeune Parisien, comme le veut son calcul. Pour maximiser la prise de muscle, comptez en effet entre 1,8 et 2,2 grammes de protéines pour chaque kilo de sportif. Mais dans une période marquée par l’inflation, 135 grammes de protéines au quotidien, ça a de quoi vous faire hésiter entre un prêt à la banque et l’hypothèque de votre maison.

Si tous les prix ou presque ont augmenté depuis fin 2021, l’inflation tape plus fort sur certains aliments. Ainsi, selon l’association Familles Rurales, le prix des fruits et légumes n’a bondi « que » de 7,3 % en 2023, beaucoup moins que les viandes, les poissons et les œufs (+12,6 %) ou les produits laitiers (+18,9 %). Soit les principales sources de protéines de ce pauvre Martin : « Aujourd’hui, c’est impossible de se nourrir convenablement quand on fait du sport sans exploser son budget. »

Les protéines, le nutriment le plus convoité

Il n’est pas le seul à convoiter la viande pour ses muscles saillants. « La protéine animale est ultra-promue sur les réseaux sociaux dans tous les comptes fitness ou musculation », élargit Clémentine Hugol-Bential, professeure et spécialiste des enjeux contemporains de l’alimentation à l’université de Bourgogne. Elle cite notamment le fameux régime « riz-dinde » vanté pendant des années par Tibo InShape, youtubeur aux 15,5 millions d’abonnés. « La protéine est directement associée à un aliment sain, là où les glucides vont souvent être interprétés comme du sucre et les lipides comme du mauvais gras », rajoute Marie-Eve Laporte, enseignante-chercheuse à l’université Paris-Saclay et spécialiste de l’évolution du comportement alimentaire.

Qu’importe donc pour Martin si les filets de poulet fermier bio tournent désormais autour de 30 euros le kilo dans son Carrefour. « Je me tue à la salle de sport, ce n’est pas pour tout gâcher avec une alimentation pas assez qualitative, souligne-t-il. Je sors moins et je fais attention à mes autres dépenses, histoire de compenser ».

Un impact parfois limité

D’autant qu’au-delà de l’inflation, certains produits sont devenus populaires grâce à la vague fitness et dopent leur prix. « Il y a cinq ans, on ne trouvait du skyr (un yaourt ultra-protéiné à base de lait) que dans quelques rayons. Maintenant, il y en a partout, mais il coûte trois fois plus cher ; 4 euros pour deux pots de 150 grammes, c’est une sacrée arnaque », peste Laura, bien déçue de devoir se ruiner pour rester compétitive au volley.

Tout n’est pas catastrophique non plus. « L’inflation sur les œufs ou les produits laitiers, par exemple, est certes élevée, mais vu que les produits étaient peu chers de base, elle se ressent moins », souligne Marie-Eve Laporte. Ingénieuse, Laura a délaissé les skyrs pour des Petits-suisses 0 %, qui possède peu ou prou les mêmes vertus nutritionnelles – et le même nombre de protéines. « C’est environ 2,20 euros les 360 grammes. Il y a un an et demi, c’était à moins de 2 euros. Mais payer 20 centimes de plus, ça passe, et le prix reste raisonnable. »

La revanche de la protéine végétale ?

Comme Laura, beaucoup de sportifs se détournent de certains produits. L’inflation a poussé le chariot d’Aziz jusqu’au rayon légumineuse, presque un « Rendez-vous en terre inconnue » pour lui. Mais là, pour le coup, les tarifs sont imbattables – et préservés de l’inflation. « Avec 1 euro, j’achète 250 grammes de pois chiches ou de haricots rouges. Ce n’est pas très sexy mais ça représente quasiment 20 grammes de protéines. J’achète », histoire d’entretenir son dos de Tortank.

Malgré l’évidence économique, tous ne sont pas prêts à sauter le pas. Martin contre-attaque : « Vous ne trouverez pas mieux que le blanc de poulet. 24 grammes de prot' pour 100 grammes et à peine 100 calories, c’est imbattable. » Une bataille de chiffres, mais aussi d’image, estime Marie-Eve Laporte : « Il y a tout un imaginaire de la force et du viril autour de la viande qui fait qu’elle est naturellement plus associée au sport que la protéine végétale. » Sans compter un autre très solide argument pour la prot' animale : « Elle est simple à cuisiner, là où des légumineuses peuvent se relever plus chronophage en cuisine », appuie Clémentine Hugol-Bential.

Les carnivores se cassent les canines sur les prix

Pourtant, lentement mais sûrement, l’imaginaire est en train de bouger : « La viande n’a plus aussi bonne presse qu’avant, poursuit Marie-Eve Laporte, que ce soit pour des problématiques climatiques ou de bien-être animal. Et même dans une pratique de sport-santé, la viande rouge est de plus en plus décriée, pouvant causer des soucis cardiovasculaires. »

Chassés du rayon viande par des prix trop hauts, les « Go Muscu » vont-ils cesser d’être carnivores et se tourner vers les légumineuses et le tofu ? « Le problème, c’est que la plupart des consommateurs, notamment sportifs, n’y pensent pas. Il y a un manque d’éducation alimentaire sur les protéines végétales et un manque de recette en France, avec les légumineuses par exemple, estime Clémentine Hugol-Bential. Face à des prix toujours plus élevés, beaucoup de pratiquants se tournent vers la protéine en poudre. » Tout, vraiment tout, sauf le végétal.