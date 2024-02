Quatre uniformes à l’école qu’on ne verra jamais (et c’est bien dommage)

Ce lundi marque le début de l'expérimentation de l’uniforme scolaire à l'école, non sans créer moult débats. Au-delà des deux questions phares « Est-ce que ce n’est pas rétrograde ? » et « N’y avait-il pas mieux à faire de cet argent public ? », une troisième interrogation s’impose : « Il ne serait pas un peu triste, ce costume ? »

Un bleu terne au possible (excusez-moi le gouvernement, mais do you know LA COULEUR ?), courbes et coupes (trop) sobres, créativité proche de zéro… Quitte à vouloir dicter les habits des marmots, on aurait pu espérer quelque chose de plus clinquant.

La France, pays de la mode et de la haute-couture 🤡 pic.twitter.com/KUomcgog7X — Aymeric Parthonnaud (@P_Aymeric) January 19, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

La pop culture, elle, ne s’est jamais privée de proposer des modèles un peu plus folichons. On a demandé à Moïra Cristescu, créatrice de mode de la marque éponyme, de trouver le point fort et le point faible des uniformes les plus cultes que nous avons sélectionnés.

Les élèves de Poudlard ( Harry Potter )

Pourquoi on a pensé à cet uniforme ?

Primo, il possède l’immense avantage d’être déjà conçu pour des élèves. Et aussi parce que, enlevé le chapeau de sorcier un peu ridicule (qui disparaît de lui-même à partir du troisième film de la saga tant il ne colle plus avec l’univers sérieux), il faut admettre que cette tenue claque bien plus que nos uniformes français. Ce n’était pas censé être nous, les champions du style ?

Et ça, ce serait pas mieux sur nos élèves français ? - Warner Bros - Harry Potter

Le point fort de l’uniforme selon Moïra Cristescu :

« Outre son côté intemporel et classique ''british'', il permet d’identifier immédiatement de quelle maison de l’école Poudlard l’élève est issu. L’uniforme reste le même, à l’exception de l’écusson et de la cravate, qui s’accordent aux codes couleurs. »

Le point faible selon Moïra Cristescu :

« Si le fait que cet uniforme soit ample permet de théâtraliser les mouvements, notamment les coups de baguette magique, on ressent souvent dans les scènes de combat que les acteurs sont gênés par ses manches larges et évasées » Alors imaginez pour le fameux derby de football CM1 versus CM2 à la récréation.

Les Stormtroopers ( Star Wars ) :

Pourquoi on a pensé à cet uniforme ?

Quitte à vouloir « réarmer » l’Education nationale, mot cher à Emmanuel Macron, autant faire les choses jusqu’au bout. Une tenue martiale qui prépare les enfants à beugler la Marseillaise à plein poumon pendant le Service national universel, autre grand mantra de la Macronie.

Alors, vous avez envie de Stormtroopers en élève ? - Star Wars - Disney

Le point fort de l’uniforme selon Moïra Cristescu :

« Il parvient parfaitement à déshumaniser celui qui le porte, car chaque Stormtrooper est difficile à distinguer des autres. D’ailleurs, au premier abord, on peut penser qu’il s’agit de robots et non pas simplement d’une armure portée par des humains. Cet uniforme est également immédiatement reconnaissable, c’est même devenu une icône de la pop culture. »

Le point faible selon Moïra Cristescu :

« Cette carapace a les défauts de ses qualités. Si elle permet d’anonymiser grâce à ses coques rigides séparées par des articulations, il n’est pas aisé de se mouvoir avec. Preuve en est la fameuse scène gardée au montage dans Un Nouvel Espoir, où un Stormtrooper se cogne la tête en passant la porte de la salle de contrôle. » Et vu la pénurie d'infirmières scolaires, autant éviter les blessures inutiles.

L’équipage de Starfleet ( Star Trek )

Pourquoi on a pensé à cet uniforme ?

C’est bien sympathique de réarmer l’Education nationale à coup de SNU et d’uniformes, mais si c’est pour avoir des billes en maths – comme le suggèrent les derniers classements PISA –, ça ne sert pas à grand-chose. Partons donc sur l’univers le plus scientifique de toute la pop culture avec Star Trek, histoire d’enrichir les cerveaux plus que les biceps. Et en plus, il y a des COULEURS.

C'est flashy, c'est scientifique, c'est pacifique, c'est Star Trek - Star Trek/Sipa

Le point fort de l’uniforme selon Moïra Cristescu :

« Le graphisme de son design incarne à la perfection le style futuriste, avec ses découpes géométriques et le color block juxtaposant deux couleurs contrastées. Ici aussi, le grade ou le poste d’un personnage est indiqué par l’utilisation d’une couleur spécifique pour un empiècement du même uniforme. »

Le point faible selon Moïra Cristescu :

« Il n’a pas toujours été flatteur. Certaines périodes comme dans Star Trek : The Motion Picture de 1979, ont vu des combinaisons moulantes en spandex avec un effet pyjama des moins sexy. »

L’équipe de braquage ( La Casa de Papel )

Pourquoi on a pensé à cet uniforme ?

Nous aussi, à l’époque des dents de lait et de la cour de récréation, on a trouvé que l’école était (parfois) un bagne, regardant alors le grillage du préau comme les barreaux d’une prison. Alors, quoi de mieux que de puiser dans la Casa de Papel, ses bandits et braqueurs au grand coeur, pour satisfaire les gosses et leur envie d’école buissonnière ?

Envie de braquer l'école ? - Casa de Papel - Netflix

Le point fort de l’uniforme selon Moïra Cristescu :

« En plus, ici aussi, d’anonymiser, le point fort de cette combinaison est tout simplement d’être pratique ! Portée la capuche relevée assortie du masque de Dalí pour former un gang face aux forces de police, mais dézippable sur le devant, pour permettre à chaque personnage de se la réapproprier : l’ouvrir et laisser apparaître les vêtements portés en dessous, la mettre seulement en pantalon… et ainsi de distinguer plus facilement chaque personnalité. Point bonus pour la présence de poches ! Entre sa couleur rouge et sa coupe unisexe efficace, elle participe à l’esthétique de la série. »

Le point faible selon Moïra Cristescu :

« S’il faut en trouver un, ce serait qu’il ne peut dissimuler la taille de ceux qui la portent, ce qui permet quand même de deviner certains personnages quand on les connaît déjà. » Oui, toi au fond de la classe, on t’as vu.