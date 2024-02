«Ce n’est pas la Sécurité sociale qu’on va toucher, ce n’est pas les collectivités locales qu’on va toucher », a affirmé Bruno Le Maire, dimanche soir sur TF1, en annonçant une cure d’austérité à venir de dix milliards d’euros. Compte personnel de formation, dépenses des ministères, aide à la rénovation énergétique… Au lendemain de cette annonce, 20 Minutes fait le point sur les secteurs qui seront touchés.

La moitié des économies, soit cinq milliards d’euros, devront être trouvées sur le budget de fonctionnement « de tous les ministères », a expliqué Bruno Le Maire, par exemple sur les dépenses d’énergie ou les achats. Les recrutements de fonctionnaires vont aussi être décalés : 700 millions d’euros d’économies proviendront de moindres dépenses de personnel notamment le décalage dans le temps de recrutements, et 750 millions d’une baisse sur les achats de l’Etat, a détaillé Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics.

Le gouvernement va également « réduire de près d’un milliard d’euros » l’aide publique au développement et abaisser d’un autre milliard d’euros l’enveloppe de l’aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov'. « On avait annoncé une enveloppe supplémentaire de 1,6 milliard de 2023 à 2024 » et « il y aura toujours une augmentation de 600 millions, mais nous récupérons un milliard », a noté le ministre. 200 millions proviendront aussi de la révision des montants de prise en charge pour les contrats d’apprentissage.

Une « troisième série d’économies », d’un milliard d’euros au total, portera sur « les opérateurs de l’Etat », selon Bruno Le Maire, qui a évoqué notamment l’Agence nationale de la cohésion des territoires, Business France, France compétences ou encore le Centre national d’études spatiales.

La hausse du budget consacré à la Transition écologique est ramenée de 10 milliards à 8,6 milliards, a précisé le ministre Christophe Béchu dans un communiqué, vantant « une hausse sans précédent » de son budget.

La hausse du Fonds vert « initialement prévu à 500 millions d’euros, sera limitée à 100 millions d’euros », a précisé son cabinet.