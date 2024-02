Avec ses « chariots mystère », Auchan rend fous ses clients

«Les gens couraient partout dans le magasin, on n’avait plus vu un engouement pareil depuis la grande époque des soldes ». Jérémie Juan, le directeur de l’hypermarché Auchan de Dieppe (Seine-Maritime), n’en revient toujours pas du succès de ses « chariots mystère », lancés en octobre dernier.

C’est en effet dans ce magasin qu’est né ce concept bon plan pour les consommateurs, qui peuvent ainsi accéder à des invendus à prix réduits, relaie BFM Business.

Des ristournes à 66 %

Le principe est simple : proposer aux clients des chariots remplis d’articles non alimentaires avec un rabais de 66 %. Les prix s’échelonnent entre 50 et 150 euros. Attention, toutefois, les consommateurs ne savent pas ce que contient le panier et ne pourront ni l’échanger, ni se le faire rembourser. Malgré ces conditions, l’attrait pour la surprise et les prix bas a su convaincre le public, surtout en cette période d’inflation.

Jérémie Juan a détaillé la naissance de ce concept au micro de nos confrères : « Une salariée nous a parlé d’une émission américaine qu’elle avait vue, dans laquelle ils vendent des conteneurs mystère. On s’est dit qu’on pouvait faire ça avec des chariots ».

500 chariots à Dieppe

Pour les fêtes, l’hypermarché a élargi l’opération en incluant des produits alimentaires, avec des rabais moindres pour « respecter la loi Egalim ». « Là aussi, tout est rapidement parti », précise le directeur. Au total, le supermarché de Dieppe peut se targuer d’avoir écoulé 500 chariots, soit plusieurs dizaines de milliers d’euros d’invendus depuis octobre 2023.

L’annonce de ces opérations sur Facebook a suscité un enthousiasme immédiat, avec plus de 200 messages en trente minutes. L’initiative, qui a reçu un grand succès, a même été reprise dans plusieurs magasins de l’enseigne à travers la France. Quarante-cinq hypermarchés à ce jour, dont ceux de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) ou Melun (Seine-et-Marne), ont mis en place la promotion. Sur TikTok, les vidéos présentant ces initiatives cumulent les milliers de vues.