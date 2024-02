C’est quoi le « no spend February », le défi qui monte sur les réseaux ?

Après le « Mois sans tabac » en novembre ou le « Dry january » du mois de janvier, vous avez envie d’un nouveau challenge ? Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont lancés dans le « no spend February », un défi qui consiste à réduire au maximum ses achats pendant le mois de février, voire ne rien dépenser du tout sur certains jours.

« Le but, c’est de ne dépenser que dans des choses nécessaires, explique une participante sur Tik Tok. Les courses, les trucs vitaux, pas dans le make up ou les vêtements. On va voir comment je m’en sors, moi qui suis un peu une acheteuse compulsive ! »

La technique des enveloppes

Au-delà de maîtriser ces dépenses en les suivant au quotidien, ce challenge (qui peut se dérouler sur d’autres mois via le hashtag #nospendmonth) permet de s’échanger des astuces pour réguler son budget. Et notamment la technique des enveloppes qui fait un carton depuis que le pouvoir d’achat est devenu une problématique très discutée sur les réseaux.

Le principe de cette méthode : retirer des espèces en début de mois puis les répartir dans des enveloppes (alimentation, essence, sorties, épargne…) pour éviter tout écart. Dépêchez-vous, le « no spend February » a déjà largement commencé.