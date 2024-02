Record de bénéfices pour TotalEnergies en 2023

Après une année 2022 historique, 2023 signe un nouveau record pour TotalEnergies qui dégage un bénéfice net de 21,4 milliards de dollars (19,8 milliards d’euros).

Selon son Président-Directeur Général Patrick Pouyanné, si le bénéfice net de l’entreprise augmente de 4 % par rapport à 2022, c’est grâce à son « coût de production le plus bas » du marché dans le domaine du pétrole et sa stratégie d’achat/vente de gaz liquéfié naturel (GNL). Mais le prix des hydrocarbures, lui, a baissé en 2023. C’est dans cet environnement déprimé pour le secteur de l’énergie que le géant TotalEnergies résiste le mieux. En effet, le bénéfice de Shell est divisé par plus de deux tandis que BP, ExxonMobil et Chevron pâtissent également de la situation.

Un géant controversé

Le groupe a opéré une diversification dans l’électricité renouvelable, mais il reste très critiqué pour la poursuite de ses investissements dans les énergies fossiles, néfastes pour le climat. « On est quand même durablement lié à l’importation de gaz naturel liquéfié en Europe », affirme Patrick Pouyanné. Mis sous pression par les militants du climat et des droits humains, le groupe est visé par plusieurs actions judiciaires contre sa stratégie ou contre ses projets d’énergie fossile, dont le très controversé projet Tilenga/Eacop en Ouganda et en Tanzanie.

Les milliards de profits de TotalEnergies donnent lieu chaque trimestre à des débats alimentés par les politiques et les ONG. Sa stratégie « semble prête à éloigner un peu plus le monde de ses objectifs climatiques », réagi l’ONG Global Witness, attirant aussi l’attention sur des dividendes pour 2023 à même selon elle de couvrir largement les dégâts de la grande sécheresse et des événements extrêmes subis par la France en 2022.

TotalEnergies, de son côté, soutient que ces projets sont encore nécessaires pour répondre à la demande mondiale. L’entreprise consacre un tiers de ses investissements aux énergies bas carbone, notamment dans l’éolien et le solaire. Elle compte maintenir ses objectifs ambitieux, à savoir 35 GW de capacités d’électricité renouvelable en 2025 et 100 GW en 2030.

« Contributions et engagements » pour la France sont également rendus publique avec le déboursement de « 320 millions d’euros d’impôt sur les bénéfices et taxe de solidarité sur l’électricité au titre de 2023 ».