L’inflation a nettement ralenti en France en janvier, à 3,1 % sur un an contre 3,7 % en décembre, selon une première estimation publiée mercredi par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Cette baisse de l’inflation serait le résultat, selon l’Insee, du ralentissement des prix de l’énergie, de l’alimentation et des produits manufacturés sur un an, et malgré l’accélération des prix des services et du tabac. Sur un mois, les prix à la consommation diminueraient légèrement en janvier (-0,2 % en janvier par rapport à décembre, contre +0,1 % en décembre).