Les mots sont tombés. Revendiquée depuis des années par une partie des agriculteurs, une « exception agricole française » sur le modèle de l’exception culturelle a été défendue par Gabriel Attal. Face à la crise du monde agricole, que recouvre cet élément de langage ? Est-il possible de le mettre en œuvre ? Est-il simplement souhaitable ?

Une exception agricole, comment ça ?

Au début des années 1990, à l’initiative de la France, l’Union européenne instaure une exception pour la culture qui n’est alors pas considérée comme un bien marchand soumis aux règles du marché international. La culture bénéficie également d’un « système de soutien mis en place par l’État à la création culturelle et artistique française », développe le site du CSA. Pour le dire vite : la culture française est protégée et soutenue, en dehors des spéculations financières.

C’est ce que désire notamment la Coordination rurale soutenue par des représentants des principales associations d’élus. Appliqué au monde agricole, cela entend de « permettre la sortie de l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui serait plutôt placée sous la coupe de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) », explique à 20 Minutes Gilles Keller, chargé d’études pour le syndical agricole. « C’est éviter la concurrence et la course au moins-disant et considérer que l’agriculture n’est pas une industrie comme les autres », insiste-t-il. Concrètement, ça voudrait dire sortir l’agriculture des accords de libre-échange, « qu’elle ne soit plus une variable d’ajustement qu’on discute à la fin », poursuit Gilles Keller.

Des promesses politiques

« Ce n’est pas parce qu’on ne l’a jamais fait qu’on ne peut pas le faire », tranche Gille Keller. L’idée de mettre tous les pays de l’OMC d’accord semble toutefois compliquée, du moins insurmontable pour la France seule. « Notre agriculture est notre force, et notre fierté aussi. Alors je le dis ici solennellement : il doit y avoir une exception agricole française », a néanmoins lancé le Premier ministre mardi lors de son discours de politique générale devant les députés.

Quelques minutes plutôt, le président de la République a également déclaré qu’il souhaitait réguler les importations de volaille d’Ukraine et redit son opposition à l’accord commercial UE-Mercosur car les règles ne sont pas « homogènes avec les nôtres ». Sortir de cet accord serait « déjà un premier pas », estime Sylvie Colas, secrétaire nationale de la Conférence paysanne et éleveuse de volailles dans le Gers qui plaide pour une sortie des accords de libre-échange.

Pour quelle réalité ?

Cette volonté politique pourrait-elle suffire ? « On ne peut pas imaginer une exception qui nous protège nous, tout en continuant à exporter autant », explique Jean-Marie Séronie, agroéconomiste indépendant. « Dans ces accords sur le commerce, ce n’est pas possible de ne pas avoir un volet agricole, renchérit Jean-Christophe Bureau, professeur d’économie à AgroParisTech. Les autres pays ne seront pas d’accord ».

La France est un pays exportateur avec trois domaines de prédilections. « La cosmétique, l’aéronautique et l’alimentaire », égrène Jean-Marie Séronie. Si on veut passer des accords avec d’autres pays, et donc continuer à beaucoup exporter, il faut accepter d’importer leurs exportations aussi. L’agroéconomiste ne voit pas vraiment en quoi la France pourrait alors gagner à sortir de ces accords, hors un « un confort à court terme mais avec le repli sur soi, on aura un problème de compétitivité », prévient-il.

Une « sécurité sociale alimentaire »

Les importations de produits depuis l’étranger ne sont pas toujours soumises aux mêmes normes que celles imposées par l’Union européenne. C’est là que les agriculteurs dénoncent une concurrence déloyale. D’ailleurs, « ce n’est pas parce que la France exporte bien que les agriculteurs vivent bien, il y a donc un trou dans la raquette », souligne Gilles Keller.

Ce trou ne concerne pas que les agriculteurs français. Sylvie Colas souhaite une protection globale du monde paysan mondial et pas seulement l’agriculture française afin de mettre en place une « sécurité sociale alimentaire ». Son syndicat, la Confédération paysanne, milite pour « une alimentation accessible en qualité et en quantité à tous », explique-t-elle. « Il faut sortir de la spéculation économique, réguler les marchés, on a besoin d’une autre approche pour nourrir le monde. Cela passe notamment par la reconnaissance des coûts de production et la rémunération juste du travail de tous les paysans, d’ici et d’ailleurs avec une juste concurrence, défend l’agricultrice. C’est ce qui apporterait le plus de solutions à l’ensemble de l’humanité. »