Officiellement, ça coule de source : les eaux minérales naturelles ne sont pas traitées contrairement à l’eau du robinet. Mais une enquête conjointe du Monde et de Radio France, publiée ce mardi, montre que les embouteilleurs sont peu nombreux à respecter la loi. Pour Nestlé Waters, c’est un sans-faute. Vittel, Perrier, Contrex, Hépar, St-Yorre… La totalité des marques d’eau du groupe seraient concernées. D’après un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), remis en juillet 2022 au gouvernement et gardé secret jusqu’ici, un tiers des marques d’eau minérales françaises subissent des traitements non conformes. Pire encore, le document ajoute : « La mission n’a pas de doute sur le fait […] que l’ensemble de minéraliers soient concernés. »

Nestlé Waters a tenté de limiter la casse en admettant lundi, à la veille de la sortie des articles, qu’elle avait effectivement eu recours à des traitements interdits sur ses eaux minérales. Mais cette communication de crise suffira-t-elle à éteindre le feu ? « A chaque fois qu’un scandale de ce type éclate comme avec Kinder ou Buittoni, les ventes chutent », prévient Pascale Hebel, économiste spécialisée dans le comportement des consommateurs. Contrairement toutefois à Buittoni, dont les pizzas étaient accusées d’avoir causé la mort de deux enfants, « ici, ce n’est pas dramatique sanitairement : les consommateurs vont seulement comprendre qu’ils boivent de l’eau similaire à celle du robinet mais beaucoup plus chère », explique-t-elle.

Tout est « une question de confiance »

En effet, le Perrier, affiché à 3,90 euros le litre chez Carrefour est presque mille fois plus cher que l’eau du robinet qui s’affiche à 0,004 euro le litre à Paris. « Lors du scandale de Volkswagen, les gens ne se sont pas sentis touchés personnellement parce qu’ils n’attendaient pas de la marque qu’elle produise des voitures vertes. Là en revanche, c’est différent. C’est une question de confiance », souligne Géraldine Michel, professeure à l’IAE Paris Sorbonne et directrice de la chaire de recherche Marques & Valeurs. En achetant des bouteilles d’eau minérale, les consommateurs espèrent en effet consommer une eau naturelle (non traitée) et plus saine.

Le numéro un mondial de la vente d’eau a donc rompu le contrat de confiance. Cependant, la marque jouit d’une réputation « de qualité et de confiance », note Géraldine Michel. Or, « plus la marque est puissante, plus la crise est courte », simplifie Pascale Hebel. La tempête passée, les bouteilles de Vittel achetées au supermarché et les Perrier citrons dégustés au bar ne dépériront pas. Et comme l’ensemble des produits de Nestlé Waters sont concernés, il est à prévoir que de nombreuses personnes « ne fassent pas le lien avec les marques commerciales dans les supermarchés, ce qui protégera encore plus les produits [comme Vittel ou Hépar] du boycott », souligne Géraldine Michel.

« Remettre en question le modèle économique »

Le numéro un mondial de la vente d’eau pourrait donc rapidement avaler la polémique, si les retombées judiciaires et institutionnelles restent discrètes. Le procureur de la République, Eric Neveu, a assuré au Monde qu’il déciderait prochainement de l’orientation pénale d’un dossier qualifié de « complexe et très technique ». Mais si de nouvelles enquêtes confirment une pollution chronique des sites de Nestlé Waters, l’entreprise pourrait devoir en fermer ou déclasser son eau en la commercialisant sous l’appellation « eau rendue potable par traitement ».

Le marché est porteur en France : le produit le plus acheté du pays est le pack d’eau Cristalline, une eau justement « rendue potable par traitement ». Mais « d’un point de vue financier, ça pourrait remettre en question le modèle économique [de Nestlé Waters] car les marges ne sont pas du tout les mêmes », prévient Géraldine Michel. Le pack de six bouteilles d’1,5 litre coûte 1,12 euro chez Leclerc pour Cristalline, plébiscité par les Français, contre 2,94 euros pour Vittel.

Des « représentations » bien intégrées

« Entre l’inflation et l’image écologique, la consommation d’eau en bouteille tend à baisser », note Pascale Hebel. En découvrant que l’eau minérale en bouteille ne vient pas d’immaculés glaciers et de sources pures, mais a été décontaminée par du charbon actif ou des ultraviolets, les consommateurs pourraient donc lentement se tourner vers l’eau courante.

Particules de plastique, coût écologique, prix… Si l’eau minérale et celle du robinet se ressemblent comme deux gouttes d’eau, l’avantage semble aller à la seconde. D’autant plus que, si de nombreux consommateurs plébiscitent la première, persuadés qu’elle est plus pure, elle est pourtant moins encadrée par la législation européenne. Dans l’eau courante, 65 substances chimiques et métaux lourds sont plafonnés contre seulement 16 pour l’eau en bouteille. Mais « depuis des décennies, on dit aux gens que l’eau minérale en bouteille est meilleure pour la santé, c’est extrêmement intégré. Même avec un scandale, il faut des années pour changer de telles représentations », alerte Géraldine Michel. Difficile, donc, d’imaginer un tsunami dans le secteur de l’eau minérale.