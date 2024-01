Plus de cinq euros d’écart entre le prix payé au producteur et le prix payé par le consommateur. Un tel écart a de quoi surprendre, surtout pour un chou-fleur. C’est le constat posé par un post Facebook. L’auteur de cette publication s’indigne qu’un chou soit rémunéré 0,70 centime au producteur, tandis que le même légume est affiché à 5,95 euros dans un supermarché.

Ces quelques lignes, non datées, ont rencontré un important succès sur le réseau social, où elles ont été partagées plus de 38.000 fois en six jours, alors que les syndicats agricoles se mobilisent dans toute la France pour exprimer leurs revendications.

Ce post s'indigne des faibles prix payés aux producteurs. Toutefois, les prix du légume ont varié en 2023. - Capture d'écran Facebook

FAKE OFF

Le chou-fleur est un des légumes dont le prix est le plus sensible aux aléas. Et des aléas, le secteur en a connu ces dernières semaines : tempête Ciaran début novembre, excès de pluie ensuite en Bretagne, la région qui fournit 90 % de la production française… « Il nous manque 20 % du volume » que les producteurs auraient dû fournir, résume auprès de 20 Minutes Julien Quillévéré, producteur et président de la section chou-fleur de la marque Prince de Bretagne. Résultat, les prix sont partis à la hausse les deux derniers mois de l’année, avant de baisser quelque peu ces derniers jours.

Les prix peuvent aussi être tirés vers le haut en raison de facteurs internationaux. En effet, « 60 % des choux-fleurs produits en Bretagne sont destinés à l’export », rappelle Julien Quillévéré, où ils sont en concurrence avec les légumes espagnols et italiens. Lorsque ces pays ont été frappés par la sécheresse, « la demande a été beaucoup plus forte » pour les produits français, portant les prix à la hausse en octobre.

Des prix records en novembre et décembre

Sur les cadrans bretons – les « Wall street du maraîchage » comme les appelle Ouest-France – le prix des plus beaux légumes, des cageots de six pièces de catégorie I, s’élevait en moyenne à 13 euros en novembre et presque 14,50 euros en décembre, soit 2,40 euros le chou-fleur, selon les données de FranceAgriMer.

Difficile, toutefois, d’établir un prix producteur à partir de ces seules salles de marché. Les producteurs bretons, établis en trois coopératives regroupées sous la marque Prince de Bretagne, vendent aussi à des expéditeurs, des intermédiaires chargés de revendre les légumes à divers clients tels que l’industrie agroalimentaire, la grande distribution… « Une portion de nos volumes a été prévendue en juin 2023 » à ces intermédiaires à prix fixe, rappelle Julien Quillévéré. Si la production est affectée certains mois de l’année, les producteurs courent alors le risque de vendre à perte sur ces périodes.

Si les revenus des agriculteurs fluctuent, les prix payés par les consommateurs varient aussi. Avant d’arriver dans notre assiette, le chou-fleur peut aussi passer par un marché de gros, à Lyon ou encore à Bordeaux, rajoutant ainsi des intermédiaires. Il faut aussi rajouter le coût du transport, de l’emballage, de la marge distributeurs… En grande surface, la tête de chou-fleur était proposée en moyenne entre 4 et 4,38 euros en novembre et décembre, selon les chiffres de FranceAgriMer.

Un montant qui peut paraître élevé pour nos porte-monnaie, mais avec un seul légume on nourrit plusieurs bouches, tient à rappeler Julien Quillévéré : « On prépare un repas pour une famille de quatre ou cinq personnes avec une tête de chou-fleur. On est à un euro la portion, ça reste un légume relativement bon marché. »