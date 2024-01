Ça va chauffer pour le portefeuille cet hiver. Ce dimanche, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a annoncé que la facture d’électricité augmenterait au 1er février entre 8,6 % et 9,8 % selon les contrats, conformément à l’engagement du gouvernement à mettre fin progressivement au « bouclier tarifaire » mis en place fin 2021.

« La facture d’électricité sur les tarifs heure pleine/heure creuse va augmenter de 9,8 % au 1er février et sur les tarifs de base de 8,6 %. C’est-à-dire que pour 97 % des ménages français l’augmentation sera sous les 10 % », a-t-il déclaré sur le plateau du journal de 20 heures de TF1. Cela concerne près de 20 millions de ménages abonnés à l'électricité, dont 10,6 millions au tarif de base, c'est-à-dire le tarif « bleu » d'EDF, fixe sans heures creuses.

Pour environ 400.000 abonnés particuliers ayant souscrit une option dite « effacement jour de pointe », le tarif augmentera de 10,1%. Ces abonnés paient un tarif plus avantageux mais s'engagent en échange à réduire leur consommation les jours où la consommation nationale est très importante, par jours de grand froid par exemple. Pour les petites entreprises et abonnés non résidentiels, la hausse sera de 5,2 à 8% selon les contrats.

« C’est la dernière hausse […] sur l’année 2024 »

Le gouvernement s’était engagé à ce que la révision du tarif réglementé de l’électricité, qui intervient chaque année le 1er février et le 1er août, soit limitée cette fois à une hausse de 10 % maximum. Précédemment, ce tarif réglementé avait augmenté de 4 % en février 2022, 15 % en février 2023 et 10 % en août 2023. L’augmentation totale sur deux ans est donc de l’ordre de 43 à 44 %.

« C’est une décision difficile, mais c’est une décision qui est nécessaire pour garantir notre capacité d’investissement dans de nouvelles capacités de production électrique et puis pour sortir définitivement du quoi qu’il en coûte », a-t-il justifié. Et le ministre de l’économie de promettre : « C’est la dernière hausse de cette taxe sur l’année 2024. La prochaine sera au 1er février 2025, nous reviendrons à la situation qui était celle d’avant le bouclier tarifaire ».