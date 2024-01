C’est terminé, la bamboche, au Grand Travers ? Le 21 décembre, le tribunal administratif de Montpellier (Hérault) a, une nouvelle fois, sifflé la fin du bal, sur cette longue plage de sable fin : saisis par deux associations, les juges ont annulé les permis de construire à titre précaire que la commune de La Grande-Motte avait accordé à L’Effet Mer, La Voile bleue et La Paillote Bambou. Tremblement de terre, sur les côtes montpelliéraines : ces trois paillotes ultra-prisées ne pourront pas installer leur barnum, l’été prochain, sur ce bord de mer classé Espace remarquable du littoral. La loi l’interdit.

« Heureusement qu’en France, il y a des lois, se félicite Françoise Clerc, la présidente de l’association Grande-Motte Environnement, qui a saisi la justice avec l’Association des riverains et amis du Grand Travers. Parfois, ces lois sont un tout petit peu oubliées. Alors il y a des gens comme nous, qui mettons de l’énergie pour les faire respecter. »

« Les paillotes se sont installées en toute illégalité »

Car depuis des années, ces paillotes étaient… tolérées. Un rapport ministériel sur les concessions de plages dans l’Hérault (lire ici) indiquait en 2023 que « les paillotes se sont installées en toute illégalité dans les années 1995-2005. L’Etat ne s’y est pas opposé (et perçoit toujours redevances et impôts) et les municipalités se font « rémunérer » […], sous forme de redevances. […] Les contrôles sont restés rares très longtemps, même si les mesures administratives sont très restrictives depuis quelques années. »

Depuis, ces plages privées essuient revers sur revers, devant la justice. Avant Noël, le dernier coup dur, devant le tribunal administratif, semble bel et bien sonner le glas de la fiesta, au Grand Travers : les permis de construire temporaires à titre précaire accordés à L’Effet Mer, La Voile bleue et La Paillote Bambou, qui permettent de s’affranchir des règles d’urbanisme en cas de réelle nécessité, n’ont pas lieu d’être, a dit la justice (lire ici).

Le maire de la Grande-Motte « engagé dans la préservation de la saison 2024 »

« Les permis de construire […], bien que démontés en dehors des périodes d’avril à septembre et limités à deux ans, ne répondaient pas à des nécessités caractérisées tenant à des motifs d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement permettant de porter atteinte aux règles d’urbanismes », ont tranché les juges. Le fort intérêt économique de ces plages privées, qui avait été souligné par le rapport ministériel de 2023, n’a pas retenu l’attention du tribunal. « Le jugement a retenu qu’à la Grande-Motte, il y avait déjà une offre de restaurants plus que satisfaisante, et qu’il n’y avait pas la nécessité absolue d’installer ces paillotes sur ces Espaces remarquables », indique à 20 Minutes Pierre Jean-Meire, l’avocat qui a porté cette affaire devant la justice auprès des associations.

Le long du Grand Travers, à la Grande-Motte, où se trouve les paillotes. - N. Bonzom / Maxele Presse

De son côté, la station balnéaire indique à 20 Minutes que « le maire [Stephan Rossignol, LR] est entièrement engagé dans la préservation de la saison 2024 et s’efforce de trouver une solution à cette problématique ». La commune a interjeté appel de la décision, pour, notamment, « lever la condition suspensive du jugement ». « Nous attendons donc la décision judiciaire et envisageons, en collaboration avec les services de la préfecture, d’autres solutions sur ces emplacements ou ailleurs dans la commune », indique la mairie.

« Il suffit de les décaler, en dehors des Espaces remarquables »

Car « au-delà de l’attrait touristique », assure-t-elle, « de nombreux enjeux cruciaux entourent les restaurants de plage, tels que l’aspect économique avec la promotion des circuits courts et des producteurs locaux, la création d’emplois saisonniers et la garantie de la sécurité sur les plages ». Pour la station balnéaire, la disparition de ces trois paillotes serait une catastrophe. Pourtant, il y a d’autres endroits où la commune peut leur accorder le droit de s’installer, souligne Pierre Jean-Meire, l’avocat des associations. « Il suffit de les décaler, en dehors des Espaces remarquables », confie-t-il. D’ailleurs, les associations requérantes ne sont pas anti-paillotes. « Absolument pas ! Elles font partie de l’écosystème héraultais, et de la Grande-Motte en particulier », assure l’avocat.

Ailleurs, en France, existe-t-il d’autres paillotes, posées illégalement sur des Espaces remarquables ? Des affaires de paillotes, Pierre Jean-Meire en a, d’ailleurs, connu des tas : cet avocat nantais est spécialiste du droit du littoral, au sein du cabinet Olex. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’Hérault fait figure d’exception en France, assure-t-il.

« C’est vraiment propre à l’Hérault »

« Dans tous les autres dossiers sur lesquels je travaille, en Corse, en Bretagne, partout… Les plages classées en Espaces remarquables sont sanctuarisées par les préfectures, qui font le nécessaire pour les protéger, assure l’avocat. Dès que des personnes s’aventurent à vouloir mener des activités économiques sur ces espaces, ils sont tout de suite rattrapés par la police de la DDTM [Direction départementale des territoires et de la mer], et se sont sévèrement taper sur les doigts. Dans l’Hérault, pendant très longtemps, la préfecture a fermé les yeux. Je n’ai pas la prétention de connaître tous les dossiers, partout en France… » Mais, pense Pierre Jean-Meire, « c’est vraiment propre à l’Hérault ».

« Des restes », sans doute, pense cet expert du droit du littoral, de l’esprit de la Mission Racine, qui a massivement grignoté des espaces naturels, pour aménager les stations balnéaires du coin. « C’est l’exception culturelle de l’Hérault, déplore Françoise Clerc. Il y a la République, et il y a l’Hérault. Et dans l’Hérault, La Grande-Motte. » L’Effet Mer, La Voile bleue et La Paillote Bambou sont-elles condamnées, sur le littoral grand-mottois ? L’association Plages plus, qui fédère les concessions de plages d’Occitanie, et son président Joël Ortiz, le patron de la Voile Bleue, ainsi que les services de la préfecture de l’Hérault, n’ont pas répondu aux sollicitations de 20 Minutes.