Le prêt-à-porter en crise. Mise en vente par le groupe Mulliez en 2022, l’enseigne Pimkie reste dans une situation précaire. Presque un an après sa reprise, en février 2023, Pimkie a annoncé, ce jeudi, l’accélération de la fermeture de certains magasins, provoquant la suppression de 197 postes en France. « Cette restructuration implique également la suppression de quarante-deux postes au siège social, sur 143 », précise la direction dans un communiqué.

Fin juin, l’enseigne avait déjà lancé un premier plan d’économie visant la fermeture progressive à horizon 2027 de soixante-trois magasins. Les vingt-trois premiers avaient fermé leur porte au 31 décembre 2023. Courant 2024, trente-six magasins supplémentaires vont ainsi mettre la clé sous la porte.

« Depuis quelques mois, le contexte économique, la baisse de fréquentation dans les points de vente et l’inflation ont impacté considérablement les ventes et les résultats économiques », argue l’enseigne qui souhaite diversifier son activité « en affiliant quatorze autres magasins de son réseau à l’enseigne Miniso, dont deux étaient inclus dans le plan de fermetures du premier plan, et pouvant ainsi préserver 96 postes ».