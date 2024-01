C’est un poste de dépense incontournable, l’électricité, à moins de vivre d’amour et d’eau fraîche au milieu de l’Alaska. Incontournable, et de plus en plus onéreux. Alors tout est bon pour essayer d’économiser le moindre kilowatt. Et pour ça, il faut bien reconnaître que les lecteurs de 20 Minutes ne manquent ni de bon sens, ni d’imagination. Ils sont assez nombreux à nous avoir confié leurs plans pour faire sinon baisser, au moins stabiliser la facture. Morceaux choisis.

Les as du bon sens

Ça paraît peut-être bête, mais mettre un stop à nos mauvaises habitudes peut nous faire économiser gros. « Vu que ce n’est pas Versailles ici, nous éteignons les lampes derrière nous, nous débranchons les appareils que l’on utilise ponctuellement. Tout ça demande de la rigueur mais cela a permis de réduire la facture », assure Adeline.

Beaucoup font aussi la chasse aux appareils laissés en veille. Jean-Yves, 50 ans, utilise « la conso instantanée de Linky pour identifier tous les appareils qui consomment en veille ». Dès qu’il s’absente ou qu’il dort, il coupe ou débranche tout : « PC fixe, machine à laver le linge, plaque de cuisson, four, box TV ». Même chose pour Yves, 56 ans, qui laisse à des prises connectées le soin de faire le boulot. Moins high-tech mais tout aussi efficace, Hervé, lui, branche tout sur des multiprises munies d’interrupteurs qu’il actionne lorsqu’il ne se sert pas de ses appareils.

Logique aussi, Philippe mise beaucoup sur son contrat heures creuses : « J’optimise les heures creuses en rechargeant non seulement les appareils le nécessitant mais également ma batterie externe qui pourra être utilisée au besoin durant les heures pleines », explique le sexagénaire. Idem pour Adeline, dont le lave-linge et le lave-vaisselle tournent la nuit.

Les geeks des économies

Pour économiser sur le long terme, il faut savoir investir. « Petit à petit, j’ai changé de lave-linge, de frigo et j’ai équipé toute la maison de prises électriques programmables », détaille Didier, 57 ans. Jean-Luc, Geoffroy ou Eymeric ont craqué pour des panneaux photovoltaïques. « J’ai investi 6.000 euros, tout à crédit sur cinq ans. Chaque mois, je rembourse à peu près le montant que j’économise sur ma facture EDF », précise Eymeric. A 38 ans, Albert est même allé plus loin en s’équipant de vingt panneaux solaires, de quatre batteries de 250 ampères et de quatre petites éoliennes. « Un investissement de 5.000 euros sur cinq ans pour ma production d’électricité qui me permet aujourd’hui de ne plus avoir d’abonnement a un quelconque fournisseur d’énergie », se félicite-t-il.

Mathieu, 35 ans, est plus bricoleur. Il a isolé son cumulus et branché lave-linge et lave-vaisselle sur l’arrivée d’eau chaude pour éviter de solliciter les résistances de ces appareils. A l’inverse, Quentin a déplacé son congélateur vers son garage. « On voyait une contradiction à garder un équipement qui fait du froid dans la même pièce que la chaudière. Avec les températures de ce début d’année, on a remarqué que le compresseur du congélateur se lance moins souvent qu’avant », affirme-t-il.

Les résignés

Si l’optimisation ne suffit plus, certains passent au renoncement. « Pour l’eau chaude, c’est à l’ancienne. Les marmites d’eau sur le poêle à bois », explique Albert. « Moi je coupe mon chauffe-eau électrique ! Je ne le mets en route que deux nuits par semaine et ça suffit à avoir de l’eau chaude pour ma semaine ! », enchaîne Olivier. Fabienne, 66 ans, s’éclaire à la bougie. « J’adapte mon activité à la luminosité de chaque saison », nous dit-elle. Hervé, lui, a abandonné son sèche-linge et son congélateur, Guy son lave-vaisselle, Albert sa télé.

Beaucoup font aussi des sacrifices sur le chauffage. « Si je chauffe à plus de 15 degrés, la facture s’envole », déplore Philippe. Pour Pierre, c’est 12 degrés dans la maison. « Vu le prix pour se chauffer je n’allume plus les radiateurs, il fait 8 degrés chez moi », renchérit Christine, 69 ans. Angélique se couvre de pulls et s’autorise 19 degrés dans son séjour uniquement lorsqu’elle a « vraiment trop froid ». Seul Wilfried, 50 ans, pousse son thermostat à 22 degrés dans toute sa maison sans que ça ne lui coûte un centime. En revanche, son « astuce » n’est absolument pas légale.