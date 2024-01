« Etre plus taxé. » Au moment de lister ses bonnes résolutions 2024, Marlène Engelhorn a délaissé les classiques « faire du sport » ou « passer plus de temps avec ses proches » pour un voeux un peu plus original. Après le décès de sa grand-mère, dont l’héritage est estimé à 4,2 milliards de dollars, la (très) riche trentenaire autrichienne a décidé de faire de bonne fortune bon cœur. « Payer des impôts est la chose la plus démocratique qui soit, et on peut en être fier. Ça finance tout ce qui garantit la structure de la société », a-t-elle déclaré. Et histoire de garantir à la société une « structure » en acier trempé, Marlène Engelhorn a donc lancé Tax me now, sorte de ligue de jeunes riches souhaitant se taper plus de taxes.

Alors que, selon le dernier rapport Oxfam « Multinationales et inégalités mondiales », publié ce lundi, les milliardaires n’ont jamais été aussi nombreux, et aussi riches, avec 3.300 milliards de dollars de plus en trois ans, les plus jeunes d’entre eux se disent prêts à faire la queue devant le Fisc pour payer plus d’impôts. Mais alors, les riches de moins de 40 ans seraient-ils devenus les sauveurs de l’humanité ? 20 Minutes fait le point.

C’est quoi ce « Tax me now », ces jeunes riches qui veulent donner leur fric ?

Voir des milliardaires se la jouer grand prince après avoir accumulé les milliards n’a rien de nouveau. En 2022, Jeff Bezos, à la tête de l’empire Amazon, a promis de donner dix milliards à… sa propre association, la Bezos Earth Fund, pour lutter contre la crise climatique. Bill Gates avait lui doublé la mise la même année, donnant 20 milliards à sa fondation, Bill & Melinda Gates. Reste que ce sont des jeunes riches cette fois qui semblent s’unir en communauté pour être généreux. On a déjà évoqué Tax me now, en Allemagne et en Autriche, ce mouvement qui rassemble 59 millionnaires et milliardaires. Aux Etats-Unis, Patriotic Millionaires réunit plus de 250 personnes dont les revenus annuels dépassent un million de dollars. Au Canada et Québec, c’est Ressources en mouvement, qui se définit comme « une communauté de jeunes personnes fortunées ou disposant de privilèges de classe qui œuvrent à la redistribution des terres, de la richesse et du pouvoir ». Parce qu'il faut bien que jeunesse se taxe...

Comment expliquer cette tendance chez les jeunes riches ?

Anne Monier, chercheuse à la chaire philanthropie de l’Essec et enseignante à l’Ecole d’affaires publiques de Sciences po constate « la demande d’un mouvement plus collectif et communautaire. C’est une forme de mobilisation assez peu commune chez les élites, qui avaient souvent tendance à vouloir faire cavalier seul. » « Si on peut questionner la réelle motivation de ces millionnaires, il est vrai qu’il y a une sensibilité plus grande des jeunes, et même des jeunes riches, sur les questions écologiques et sur les inégalités », soutient Dominique Plihon. ET l’économiste et spécialiste de la politique fiscale d’ajouter : « la nouvelle génération est également plus au fait de la convergence entre les crises. Crise climatique, crise fiscale, crise économique et crise démocratiques sont intrinsèquement liées entre elles, ce qui pousse d’autant plus la nouvelle génération à vouloir changer les choses. »

Selon une étude de Coldwell Banker Global Luxury, plus d’un millionnaire sur deux est âgé de plus de 60 ans. Une vieillesse qui augmente fatalement les décès, et donc l’arrivée d’héritiers, tels Marlène Engelhorn. Pour ces cas spécifiques mais de plus en plus nombreux « se pose encore plus fortement la question de la légitimité de leur fortune, ce qui peut les pousser à vouloir en donner une plus grosse partie », analyse Anne Monier.

Est-ce que ce ne serait pas un peu hypocrite tout ça ?

« J’ai du mal à croire en une sincère philanthropie désintéressée », répond Dominique Plihon, concédant être peut-être un poil manichéen. Pour notre spécialiste de la politique fiscale, il s’agit principalement « de communication pour tenter d’éteindre la pression qui monte actuellement aux Etats-Unis ou en Europe pour taxer les milliardaires. L’opinion publique l’exige de plus en plus, tout comme des tribunes d’économistes ou de scientifiques sur le sujet ».

« En demandant à être plus taxé, les milliardaires veulent contrôler le problème. Ils savent que ça ne pourra pas durer éternellement comme ça, que se bloquer sur un refus de toute taxation serait contre-productif, alors ils proposent d’eux-mêmes, afin d’être moins taxés que si la population l’exige elle-même », poursuit Dominique Plihon. Car entre le vœu pieux de Marlène Engelhorn, et ce que les experts pointent comme nécessité, il y a peut-être un gap que la jeune femme n’est pas près de franchir. « C’est une très bonne nouvelle que les jeunes milliardaires souhaitent se faire taxer davantage, la question suivante est à quel taux, souligne l’économiste Thomas Piketty. Les taxes minimales sur les milliardaires à 2 % par an sont un bon début, mais pour avoir un réel impact, il va falloir vite monter à au moins 5 % ou 10 % par an, voire 90 % pour les multimilliardaires ». Toujours partants ?