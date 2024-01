Fini les voyages aériens « low cost » pour lesquels le bagage cabine est gratuit. La compagnie aérienne du groupe Air France-KLM, Transavia, a annoncé que le bagage cabine allait devenir payant sur ses vols. « Nous allons rendre payant le fait d’avoir un bagage cabine à bord alors que nous étions la seule low cost à offrir ce service gratuitement », a annoncé Olivier Mazzucchelli, le PDG de Transavia France dans les colonnes du Figaro mardi.

En imitant ses concurrents, comme Ryanair ou EasyJet, Transavia espère augmenter sa ponctualité. En effet, les grands bagages à main comme des petites valises prennent du temps à ranger dans les espaces prévus à cet effet, retardant parfois le décollage de l’appareil. La compagnie évoque donc une meilleure fluidité grâce à ce dispositif. L’entrée en vigueur de cette nouvelle option payante n’est toutefois pas encore définie.

Spécialiste du court et moyen-courrier, Transavia, qui a transporté 13 millions de personnes en 2023, a étendu son réseau ces dernières années, de Dubaï au Cap-Vert en passant par Louxor (Egypte) et Rovaniemi (Finlande), mais aussi en France, plus de 200 liaisons au total.