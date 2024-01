Bonne élève. Doit poursuivre ses efforts. Classée parmi les régions de France où le taux de chômage est le plus faible, la Bretagne a vu ses stats se dégrader légèrement en fin d’année 2023. D’après une étude de l’Insee, le taux de chômage a augmenté de 0,2 point sur un an dans la région pour s’établir à 6 %, soit bien moins que la moyenne française (7,4 % hors Mayotte). En France, seuls les Pays-de-la-Loire font mieux, avec 5,8 %. Même en grimpant à 6 %, ce taux reste l’un des plus bas de ces quinze dernières années.

D’après l’institut de statistiques, cet indicateur illustre le fait que l’économie bretonne, que l’on disait flamboyante, « montre quelques signes d’essoufflement ». Une tendance que l’on retrouve au niveau national et qui s’accompagne d’une hausse des défaillances d’entreprises. C’est notamment le cas dans le secteur de la construction, qui tourne au ralenti. A Rennes, Brest et partout en France, des centaines de chantiers sont à l’arrêt en raison de taux de commercialisation trop faibles. « Ce secteur fait de nouveau face à un repli des mises en chantier de logements neufs et des permis de construire », précise l’Insee. En un an, les mises en chantier se sont repliées « fortement » dans la région (-17,6 %), comme en France (-17,7 %).

Sans surprise, c’est avant tout l’emploi intérim qui trinque, avec un recul net de 3 %. Si l’emploi salarié continue de progresser légèrement, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi est en hausse, « en particulier parmi les plus jeunes ».