Préparez votre porte-monnaie car janvier, c’est la dernière ligne droite pour les étrennes. L’année 2024 n’ayant commencé que depuis deux jours, autant ne pas gâcher directement vos bonnes résolutions (« être plus attentionné avec les autres » et « donner à son prochain »), alors hop hop, on sort les billets. Mais malgré toute la bonne volonté du monde, il est parfois difficile de savoir combien donner précisément, et à qui exactement ?

Pas de panique, à 20 Minutes, notre bonne résolution est d'« encore plus aider nos lecteurs ». Alors comme d’habitude, on vous explique tout dans ce mini-guide.

Le concierge/gardien de l’immeuble

Pourquoi c’est important de donner ?

Parce que tout travail mérite salaire, et que le concierge fait souvent bien plus que son travail. En effet, depuis 2017, le gardien d’immeuble n’est plus obligé de réceptionner les colis et les lettres recommandées, une tâche dont il s’acquitte tout de même régulièrement. Et plus vous vous montrez généreux, moins il sera réticent à faire des tâches bonus : veiller sur vos clés en votre absence, les donner à votre famille quand vous n’êtes pas là…

Enfin, parce qu’à défaut d’être le gardien du sommeil de vos nuits à la Francis Cabrel, ça reste quand même le gardien du toit où vous vivez, il est donc plutôt important de le choyer.

Combien faut-il donner ?

« L’usage veut que l’on donne 10 % du prix du loyer mensuel, mais la pratique se perd et les gens donnent de moins en moins, souvent autour de 5 %. Pour les ménages les plus aisés, vous pouvez fixer le pourcentage sur votre revenu et sur votre loyer : 10 % de votre salaire mensuel est une bonne somme pour un gardien », estime l’économiste Gabriel Dolin.

A partir de combien ça fait vraiment radin ?

« En dessous de 50 euros, cela ne sonne pas très sérieux, précise l’expert. Excepté pour les étudiants, chez qui cela peut passer. Mais donnez au moins une somme à deux chiffres ! »

Les pompiers (et leur beau calendrier)

Pourquoi c’est important de donner ?

On vous rassure d’emblée, les pompiers iront quand même éteindre les flammes de votre maison en cas d’incendie même si vous n’avez rien donné. Mais ça ne vous aura sans doute pas échappé : les services publics tirent un peu la gueule en France niveau moyens, alors autant les « réarmer » vous-même, histoire de reprendre les mots de notre cher président. Et bonus de taille : pour tenir ses résolutions, cocher les jours où on les respecte est une super aide mentale, donc autant avoir un calendrier.

Cette réflexion fonctionne aussi avec le facteur et les calendriers de La Poste, particulièrement dans les zones rurales, où il est plus identifié.

Combien faut-il donner ?

« La plupart du temps, on donne l’étrenne en échange du fameux calendrier des pompiers, qu’on achète bien plus haut que sa valeur, rappelle Gabriel Dolin. Entre 5 et 10 euros est une somme recommandée. »

A partir de combien ça fait vraiment radin ?

« Je conseillerai de donner une somme supérieure à 2 euros comme strict minimum, d’autant plus qu’il y a transaction avec le calendrier ».

Le baby/dog-sitter

Pourquoi c’est important de donner ?

Bon déjà, on parle d’une personne chargée du sang de votre sang ou de votre meilleur ami à quatre pattes, donc autant s’assurer de bien la traiter. Ensuite, ces activités incombent souvent à des personnes ayant peu de revenus, comme des étudiants ou des personnes travaillant à temps partiel. N’hésitez donc pas à vous montrer généreux.

Combien faut-il donner ?

« Entre 25 et 50 euros pour une baby-sitter, et entre 10 et 20 euros pour la personne en charge de garder vos animaux, selon la fréquence où elle les garde », appuie Gabriel Dolin.

A partir de combien ça fait vraiment radin ?

« Je conseillerai de donner au moins 15 euros, sinon autant ne rien donner. Ce n’est pas un usage aussi convenu que pour les concierges par exemple, alors il vaut mieux ne rien donner si c’est pour donner si peu. »