L’auto-entrepreneuriat séduit, d’après une dernière étude publiée ce vendredi par l’Ursaaf. Le nombre de travailleurs indépendants a continué d’augmenter en France en 2022 avec une part toujours plus importante d’autoentrepreneurs. Fin 2022, on décomptait 4,3 millions de travailleurs indépendants, soit une hausse de 5,9 % sur un an. Toutefois, ce nombre croît moins vite qu’entre 2018 et 2021 (de +7,9 % à +8,6 %), selon l’Urssaf.

La croissance du nombre de travailleurs indépendants est « largement portée par celle des autoentrepreneurs », dont le développement s’essouffle cependant : +9,3 % en 2022, après +15,3 % en 2021 et +17,5 % en 2020. « Le statut autoentrepreneur représente à présent 56,2 % de l’ensemble des indépendants », souligne l’Urssaf dans son étude, en relevant que la proportion de femmes est toujours plus faible que celle des hommes (près de 42 % contre 58 %). Près de sept autoentrepreneurs sur dix ont déclaré un chiffre d’affaires en 2022.

Un revenu qui augmente

Le nombre de travailleurs indépendants dits « classiques » est lui en hausse de 1,5 % pour la deuxième année consécutive, « après une période de décroissance quasi ininterrompue depuis la création du statut autoentrepreneur ». Leur revenu a augmenté en 2021, note l’Urssaf, s’élevant à 45.581 euros par an en moyenne (+8,3 % en comptant l’effet de l’inflation par rapport à 2020). Le revenu moyen des autoentrepreneurs a atteint, lui, 7.449 euros sur un an en 2022 (en hausse de 8,9 % par rapport à 2021, qui avait connu une progression de 14,3 % après un rattrapage des effets de la crise sanitaire).

Comme le rappelle le site de l’Urssaf, l’autoentrepreneur doit effectuer sa déclaration de chiffre d’affaires, tous les mois ou tous les trimestres, même si celui-ci est nul. Lorsqu’il est positif, l’autoentrepreneur paye cotisations et contributions sociales, ainsi qu’une cotisation foncière des entreprises dont le montant varie en fonction du chiffre d’affaires et du lieu de domiciliation de l’entreprise. Le revenu d’un autoentrepreneur correspond donc à son chiffre d’affaires auquel on retire ses cotisations payées à l’Urssaf et les charges professionnelles.