Sale fête pour les producteurs d’huîtres et les amateurs de coquillages. Après les huîtres du bassin d’Arcachon ce jeudi, ce sont les coquillages de Grandcamp-Maisy et Géfosse-Fontenay, en Normandie, qui sont interdits à la consommation et à la vente.

⚠️ Suite à des signalements de cas de toxi-infections alimentaires collectives dont les symptômes sont ceux de la gastro-entérite aigüe :



⚠️ Suite à des signalements de cas de toxi-infections alimentaires collectives dont les symptômes sont ceux de la gastro-entérite aigüe :



➡️ Le préfet du #Calvados a décidé d'interdire temporairement la commercialisation et la mise à la consommation humaine des coquillages… pic.twitter.com/Bs8NgyUs14 — Préfet du Calvados (@Prefet14) December 29, 2023





Une décision prise par la préfecture du Calvados ce vendredi après « des signalements de cas de toxi-infections alimentaires collectives dont les symptômes sont ceux de la gastro-entérite aiguë », expliquent les autorités. Une annonce qui tombe au plus mauvais moment à seulement trois jours du réveillon.