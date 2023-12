Après les attaques des rebelles Houthis du Yémen, le trafic maritime reprend en mer Rouge. Des bâtiments de l’armateur CMA-CGM ont à nouveau arpenté cette route maritime. Les bateaux de l’entreprise Maersk s’apprêtent à leur emboîter le pas.

« Certains navires ont transité par la Mer Rouge » et « nous envisageons d’augmenter de façon progressive le transit de nos navires par le Canal de Suez » – qui relie la Méditerranée à la mer Rouge – a indiqué le groupe français CMA-CGM dans un message à ses clients. L’armateur n’a pas donné plus de précisions « pour des raisons de sécurité ».

Maersk se prépare de son côté à « reprendre la navigation dans la mer Rouge vers l’est comme vers l’ouest », a indiqué le transporteur danois dimanche dans un communiqué, et les premiers cargos emprunteront le canal « le plus vite possible ».

Une suspension temporaire du trafic lors des attaques Houthis

Plusieurs géants du transport maritime mondial avaient annoncé à la mi-décembre suspendre le passage de leurs navires en mer Rouge, une route commerciale majeure, après des attaques perpétrées par les rebelles Houthis. De nombreux navires ont commencé à emprunter le Cap de Bonne-Espérance, tout au sud de l’Afrique, se lançant dans un long et coûteux détour.

Avec 12 % du commerce mondial qui y transite selon la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), la mer Rouge est une « autoroute de la mer » reliant la Méditerranée à l’océan Indien, et donc l’Europe à l’Asie. Environ 20.000 navires transitent chaque année par le canal de Suez, porte d’entrée et de sortie des navires passant par cette zone.

Les Houthis, qui se disent solidaires du Hamas palestinien dans sa guerre contre Israël dans la bande de Gaza, ont prévenu qu’ils viseraient des navires naviguant au large des côtes du Yémen ayant des liens avec Israël.