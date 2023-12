Les chauffeurs VTC vont pouvoir gagner plus. Les plateformes de réservation ont en effet annoncé mardi être parvenues à des accords pour une revalorisation des rémunérations à neuf euros minimum par course et trente euros de l’heure.

« Les fédérations de plateformes de VTC, l’API et la FFTPR, ont signé ce jour (mardi) avec les organisations représentatives de chauffeurs un nouvel accord sectoriel sur les revenus », mettant en place « des garanties inédites », ont expliqué ces organisations dans un communiqué. Celles-ci sont « une garantie de revenus horaires minimum de 30 euros, une garantie de revenu kilométrique d’un euro au kilomètre ainsi qu’une augmentation du revenu minimum net par trajet », à neuf euros contre 7,65 euros auparavant.

Une preuve de « la solidité du dialogue social sectoriel »

Selon Yves Weisselberger, président de la Fédération française du transport de personnes sur réservation (FFTPR), cet accord « prouve la solidité du dialogue social sectoriel à la française dans le secteur des plateformes ». « Très loin des faux débats que certains tentent d’imposer sur un salariat que l’immense majorité des chauffeurs rejette, nous démontrons que les plateformes sont à l’écoute des priorités des chauffeurs », a-t-il ajouté.

La FFTPR réunit Allocab, Bolt, Free Now, Heetch, LeCab et Marcel, tandis que l’API fédère Uber et Caocao. Pour la présidente d’API, Veruschka Becquart, « la mise en place d’un revenu horaire minimum permet d’allier la prévisibilité et la sécurité financière du salariat tout en maintenant la flexibilité et la liberté de l’indépendance ».

Une hausse pour affronter l’inflation

Même satisfecit du président d’une des principales organisations de chauffeurs, l’Association des VTC de France (AVF). Karim Daoud a estimé que l’accord longuement négocié représentait « une révolution dans le monde du VTC ». Le revenu minimum par course sera passé en un peu plus d’un an de six à neuf euros, « ce n’est pas rien », a-t-il déclaré, tandis que le taux kilométrique d’un euro a été décidé « pour éviter le dumping social » de plateformes moins-disantes, selon lui.

Ces avancées vont permettre aux chauffeurs de mieux affronter la hausse générale des coûts, nourrie par l’inflation mais aussi la nécessité d’investir dans des véhicules moins polluants, a ajouté Karim Daoud, faisant part d’une « grande satisfaction ».