Arrivé depuis Toulon le 24 novembre dernier, l’ex-Suffren est toujours tranquillement amarré à son quai, au terminal de Bassens. Même rouillée de toutes parts, son imposante coque de 158 mètres de long, pour 5.335 tonnes, en impose. Mais, pour le moment, rien ne laisse entrevoir que nous sommes devant le plus grand chantier de déconstruction jamais réalisé par le port de Bordeaux.

Même rouillée de toutes parts, la coque de 158 mètres de long de l'ex-Suffren en impose toujours. - Mickaël Bosredon

Tout va s’accélérer dans quelques semaines. Après la frégate lance-missiles, un deuxième navire de la marine nationale, La Meuse, également en provenance de Toulon, arrivera à Bassens entre Noël et le jour de l’An. Après une phase de désamiantage qui se réalisera à quai pour les deux navires, c’est le pétrolier-ravitailleur de 157 mètres qui rejoindra le premier la forme de radoub (ou cale sèche) de 250 mètres du terminal 3 de Bassens, pour se faire découper.

« On va déplacer les bateaux comme on bouge des pions »

« La Meuse entrera le premier dans la forme, début mars, car il y a moins d’amiante et de travaux de préparation que sur le Suffren, » explique Alexandre Cuenot, chef de projet chez Cardem. L’entreprise travaillera avec les sociétés Snadec Environnement (pour la dépollution et le désamiantage) et Sirmet (pour la partie valorisation de la ferraille).

Les travaux de désamiantage sur l'ex-Suffren vont prendre plusieurs mois. - Mickaël Bosredon

Les deux bateaux suivants, l’ex-Jean-de-Vienne et l’ex-Montcalm, seront d’abord stockés au terminal de Grattequina avant de s’amarrer à Bassens pour être désamiantés, puis découpés, à leur tour. D’ici à cet été, cinq bateaux en tout auront été acheminés au port de Bordeaux depuis Toulon, tandis que l’ex-Albatros et l’ex-Georges-Leygues arriveront de Brest, et l’ex-D’Entrecasteaux de Lorient, un peu plus tard. Il s’agit uniquement de navires de fort tonnage de la marine nationale de type frégate, pétrolier, patrouilleur et bâtiment océanographique.

Pour recevoir ces travaux, le port de Bordeaux, qui fait partie des 18 sites agréés par l’Union européenne pour le démantèlement de navires, a fait valoir son expertise en la matière, après avoir accueilli le découpage du Jeanne-d’Arc et du Colbert, entre 2014 et 2017. Le chantier de 36 mois doit s’achever en 2026 au plus tard, dans un calendrier serré. « On va prendre un navire, le mettre dans la forme, pendant que l’autre sera traité à quai, etc. On va déplacer les bateaux comme on bouge des pions sur un jeu d’échecs, en faisant toutefois en sorte de les bouger le moins possible » explique encore Alexandre Cuenot.

Chaque bateau a été étudié avec minutie

Il s’agit d’un très gros morceau pour l’entreprise Cardem. Cette filiale de Vinci est habituée aux chantiers industriels de grande ampleur, mais son directeur, Nicolas Masson, reconnaît la « spécificité » de ce contrat. « Ce n’est pas courant d’avoir autant de bateaux d’un coup, d’où l’importance de disposer d’un outil de qualité comme le grand port de Bordeaux qui permet le stockage des navires en amont, dans le cadre d’un marché que nous avons conçus depuis le début. »

Cardem a ainsi étudié avec minutie le dossier de chaque bateau envoyé par la marine nationale. « Le port de Bordeaux nous a également dressé un retour d’expérience du Jeanne d’Arc et du Colbert, en ce qui concerne l’attinage, c’est-à-dire la mise en place des tins dans la forme de radoub, sur lesquels le navire se posera lorsque nous allons retirer l’eau » explique encore Alexandre Cuenot. Ce sera la partie la plus délicate, car il faut assurer à ces monstres de fer une stabilité à toute épreuve, et permettre aux ouvriers de travailler dessus en toute sécurité.

L’opération de découpe s’effectuera de bas en haut, à l’aide d’une grue pour la partie haute, et avec de grosses pelles et de grosses cisailles pour la partie basse. « On va déchiqueter le bateau comme le ferait un dinosaure sur sa proie, résume Alexandre Cuenot. Avec ce type de navire, on est sur des épaisseurs de ferraille de 10 à 14 mm, plus fines qu’une chaudière, mais plus épaisses qu’un bateau de pêche. Si l’on ne veut pas y passer des mois et des mois, il faudra travailler vite, en surcapacité quasi permanente, et évacuer une centaine de tonnes de ferraille par jour. »

Recyclés en boîtes de conserve, canettes ou chariots de supermarché

Et après ? « La ferraille partira en fonderie et servira à refaire des métaux », explique Nicolas Masson. C’est l’entreprise Sirmet qui intervient pour cette partie, en chargeant directement les tas de ferraille dans des bateaux, qui partiront aux quatre coins du monde. « Une très grande partie de ces navires que l’on démantèle sont valorisables, poursuit Nicolas Masson, les matériaux qui ne le sont pas, amiante, plomb, résidus d’hydrocarbure, étant évacués vers des sites agréés. »

En tout, quelque 25.000 tonnes de ferraille devraient être récupérées – entre 2.500 et 4.000 tonnes par bateau – pour un poids total de 32.500 tonnes pour les huit navires. Une fois recyclée, cette ferraille peut être réutilisée dans le bâtiment et la construction, ou dans la fabrication d’objets de la vie quotidienne : boîtes de conserve, canettes, appareils ménagers ou encore chariots de supermarché.

Nouvelle génération de navires au sein de la marine nationale

Ce marché est l’un des plus gros contrats jamais passés par la marine nationale en nombre de bateaux, pour un montant de l’ordre de « plusieurs millions d’euros ». « Nous sommes inscrits dans une dynamique de renouvellement de notre flotte depuis une dizaine d’années, explique le capitaine de vaisseau Grégory Lerenard, directeur adjoint du service de soutien de la flotte de Brest. Nous avons reçu de nouvelles frégates de défense antiaériennes, des frégates anti-sous-marines, des sous-marins nucléaires d’attaque et des pétroliers ravitailleurs, ce qui nous permet de retirer du service actif d’anciens navires, et de faire de la place dans nos bases navales. »

Avant 2005, les bateaux militaires étaient océanisés, c’est-à-dire coulés au large, parfois après avoir servi de cibles d’exercice. Depuis, cette pratique est interdite et les navires sont détruits en France ou à l’étranger après le lancement d’appels d’offres par le service de soutien de la flotte. « La dernière océanisation a été pratiquée en 2005 sur l’ex-Champlain, depuis, quand on ne revend pas le navire à un partenaire, on déconstruit les bateaux », explique le capitaine de frégate Alban Simon, porte-parole du préfet maritime de l’Atlantique.

« Lorsqu’on décide de la fin de vie d’un bateau, on lui retire d’abord tous ses équipements sensibles, et tout ce qui peut être réutilisé, puis on le sécurise pour rendre la coque étanche », poursuit le porte-parole de la préfecture maritime. Avant d’être déconstruites, les coques sont généralement stockées un moment pour être utilisées comme brise-lames dans des ports militaires, pour abriter ceux-ci de la houle et du vent. Cela a été le cas avec le Suffren à Toulon, ou encore le D’Entrecasteaux à Lorient…. « Mais comme les coques s’abîment avec le temps, on les renouvelle, c’est à ce moment que l’on passe à la phase déconstruction. » Phase qui est désormais « intégrée et budgétée dans tous les programmes de nouveaux bateaux de la marine nationale ».