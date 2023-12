Les prix vont-ils enfin baisser ? Alors que l’Insee prévoit un ralentissement de l’inflation autour des 2,5 % en juin 2024, Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire l’a assuré au micro de France Inter. « Les prix ne vont pas bondir », a-t-il affirmé avant d’ajouter « les prix vont baisser » dans certains secteurs.

Le membre du gouvernement affirme que « le pic [inflationniste] est passé », mais il reconnaît qu’on « ne reviendra pas au niveau d’avant 2021 ». Le ministre de l’Agriculture explique que depuis « les salaires ont augmenté, l’énergie reste haute et un certain nombre de produits, comme le sucre, sont encore très élevés en raison d’une production rare ».

Toujours au micro de France Inter, Marc Fesneau a dit regretter l’attitude de certains acteurs de la grande distribution en matière de négociations commerciales. « On ne peut pas avoir des opérateurs de grande distribution qui passent leur temps à critiquer en disant que c’est trop cher, et dans le même temps vouloir une agriculture qui porte un certain nombre d’exigences, sinon il y a un paradoxe », déplore-t-il.