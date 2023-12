Emmanuel Macron a lancé jeudi le leasing de voitures électriques « à 100 euros par mois » pour les plus modestes et son nouveau « bonus électrique », dans le but affiché de lutter contre le réchauffement climatique tout en favorisant la production française ou européenne.

C’est à la fois une promesse de campagne et une mise en musique de cette « écologie à la française » qu’il dit porter : le chef de l’Etat a annoncé la mise en ligne d’une plateforme gouvernementale, mon-leasing-electrique.gouv.fr, pour tenir l’engagement d’un coup d’envoi avant la fin de l’année.

Au moins 20.000 livraisons en 2024

Concrètement, les voitures pourront être réservées à partir du 1er janvier directement auprès des loueurs et le service démarrera lentement, avec au moins 20.000 livraisons en 2024, avant une montée en puissance graduelle pour s’adapter à celle de la production française.

Dans le cadre de la « planification écologique » pour « continuer de réduire nos émissions de CO2 », il faut « remplacer nos véhicules qu’on appelle thermiques par des véhicules électriques », a expliqué le chef de l’État dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux. « Le but, c’est qu’on vous aide à acheter des véhicules électriques plutôt produits chez nous », a ajouté Emmanuel Macron. Lui qui disait encore en septembre que les Français aiment « la bagnole », « et moi, je l’adore », sait qu’elle représente encore plus de 15 % des émissions françaises de gaz à effet de serre, et qu’il faudra donc verdir rapidement cet usage pour tenir l’objectif de réduction de 55 % de ces émissions d’ici 2030.

« A partir du 1er janvier, va être mis en place le système de leasing à 100 euros par mois », a poursuivi le président, en renvoyant sur la plateforme internet active dès ce vendredi, où chacun pourra déjà voir s’il est éligible et identifier quelques modèles disponibles comme la Peugeot e-208, la Renault Twingo e-Tech, la Citroën ë-C4, l’Opel Mokka Electric ou la Fiat 500e. L’idée sous-jacente est que la production européenne, et surtout française, de modèles électriques bon marché n’est pas encore en mesure de satisfaire tout le monde.

Les « actifs gros rouleurs »

« Les loyers sont en général de 100 euros ou moins, mais peuvent aller jusqu’à 150 euros pour les modèles familiaux », est-il précisé sur le site. Car si la consommation énergétique d’une électrique permet à un ménage des économies sur la durée de vie d’un véhicule, le coût d’achat est encore souvent prohibitif pour de nombreux Français.

Ce dispositif sera donc réservé à terme à la moitié des ménages les plus modestes (dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 15.400 euros), selon un conseiller de l’exécutif. Mais dans un premier temps, la population concernée sera plus restreinte pour cibler plus particulièrement, parmi ces ménages, les « actifs gros rouleurs », qui roulent plus de 8.000 km par an ou qui habitent à plus de 15 km de leur lieu de travail.

L’idée sous-jacente est que la production européenne, et surtout française, de modèles électriques bon marché n’est pas encore en mesure de satisfaire tout le monde. En 2024, le gouvernement s’attend en effet à la livraison de seulement 20.000 à 25.000 véhicules électriques aux clients de ce leasing, qui dispense les bénéficiaires de verser un apport initial. Ce nombre devrait monter en puissance avec la production française, pour être doublé dès 2025, espère-t-on dans l’entourage du chef de l’État. Pour comparaison, 1,5 million de voitures ont été vendues en France en 2022.

Le double du « bonus électrique »

L’aide de l’Etat pour chaque véhicule à 100 euros par mois sera de 13.000 euros soit, selon un conseiller, le double du « bonus électrique ». Ce dernier, nouvelle version de l’ancien bonus écologique, intègre désormais des critères environnementaux pour favoriser pour la première fois les véhicules « bas carbone » et presque exclusivement électriques, dans un texte réglementaire qui doit paraître vendredi au Journal officiel.

Emmanuel Macron a dit ces derniers mois vouloir éviter que les aides françaises servent, in fine, à acheter des produits fabriqués notamment en Chine, au moment où la France se targue du développement d’une filière de la batterie électrique en pleine expansion.

Selon la liste dévoilée jeudi par Bercy, les véhicules éligibles sont de facto quasiment seulement produits en Europe. Les voitures de fabrication chinoise comme la Dacia Spring, l’électrique la moins chère du marché, mais aussi les MG et Smart, sont exclues du bonus.