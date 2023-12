« Quand on ne travaille pas, on se retrouve au chômage, et là, la baisse de revenus est incroyable. » Alors que des millions de Français ont fait face toute cette année 2023 à une inflation persistante, 20 Minutes donne la parole à Jonathan. Cet assistant réalisateur a accepté de nous ouvrir ses comptes du mois de novembre.

Côtés revenus c’est un mois difficile, « je n’ai eu aucun tournage, donc aucun salaire » constate le trentenaire. Il perçoit ainsi une aide de l’État de 1.200 euros, soit moins que le Smic, revenu minimum en France qui est aujourd’hui à 1.383,09 euros net par mois. Si Jonathan s’en sort financièrement en novembre c’est grâce à un complément de revenus. Il loue, dans son petit appartement d’environ 36m², son canapé sur le site Airbnb. Sans quoi, il aurait été dans le rouge.

Sortir de la classe moyenne ?

« J’aime mon métier et heureusement qu’il y a quand même une sécurité avec ce statut d’intermittent » reconnaît Jonathan « mais on est loin des strass et des paillettes, on n’a pas du travail en continu et il y a beaucoup d’impayés dans ce milieu ». Le jeune homme confesse devoir régulièrement piocher dans ses économies et doit faire appel à des avocats pour réclamer son dû.

Jonathan est actuellement en formation pour monter sa propre boîte de production et espère bientôt produire des films, des courts-métrages et des séries. Il aspire à de meilleurs revenus et pourquoi pas s’éloigner « de cette classe moyenne qui souffre actuellement ».

Toute la liste des revenus et dépenses de Jonathan ainsi que son témoignage sont à retrouver dans la vidéo placée en tête de cet article.