A l’approche des fêtes de Noël, pas question d’être tranquille dans un wagon de TGV vide. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou a affirmé sur France Info ce mardi que les trains seront « remplis à 85-90 % » avec près de 4 millions de voyageurs. Sur le seul week-end de Noël, le réseau ferroviaire compte un million de réservations. « C’est plus qu’en 2022 », s’est réjoui le patron de la SNCF. Avant de souligner : « Cela montre qu’il y a un engouement très fort des Français qui font massivement le choix du train. »

Derrière ce succès se cache également un soulagement : celui d’éviter un nouveau mouvement de grève comme pour les fêtes de 2022. Un accord a été formulé entre les syndicats en ce sens. « La direction de la SNCF a bien travaillé lors de cette négociation annuelle, on a consenti à des augmentations salariales pour l’année prochaine, ce qui est normal, car l’inflation est là. Depuis trois ans, nous accompagnons l’augmentation du coût de la vie pour les cheminots, cette négociation réussie explique que le climat social s’est détendu à l’approche des vacances », a déclaré Jean-Pierre Farandou.

Des rames insuffisantes

Seule ombre au tableau : la capacité insuffisante de SNCF dû au nombre de plus en plus faible de rames. D’après BFM TV, il y en aurait 363 actuellement contre 418 en 2018. Seul le nouveau train, le TGV M, laisse un peu d’espoir à la compagnie ferroviaire. Le nouveau modèle offrirait en effet 20 % en plus de capacité. Mais un retard est attendu et il ne devrait arriver qu’en 2025 (contre fin 2024 initialement) et au compte-goutte.

Une difficulté qui entraîne un mauvais cadeau au pied du sapin : la hausse des tarifs de TGV Inouï pour l’année prochaine. « Ça va augmenter un peu, car on est obligé, on a des problèmes de capacité qui nécessitent l’achat de nouveaux trains », a expliqué Jean-Pierre Farandou qui a assuré que l’augmentation des billets TGV « ne sera pas plus importante que l’inflation ».