D’Artagnan et les trois mousquetaires croisant le fer avec Milady et les hommes de Richelieu, Légolas et Aragorn dans le Seigneur des anneaux, Link allant sauver Zelda, Batman surplombant Gotham, Eren Jäger ou Livaï Ackerman dans L’Attaque des Titans, les jedis sauce Star Wars… Culture classique et pop culture regorgent de personnages masculins (quasi-) unanimement reconnus comme badass et épiques de par leurs aventures, leur courage, leur charisme… et leur style.

Côté tenue, justement, un vêtement fait consensus chez tous ces personnages : la cape. Celle qui flotte au vent, sculpte la silhouette du héros et renforce son aura. Parce que quitte à devoir sauver la Terre du milieu, aller libérer la princesse ou abattre les titans, autant le faire dans une tenue qui a de la gueule.

La praticité au détriment de l’esthétisme pur

Malgré cette popularité, la cape a pratiquement disparu du vrai monde. On a beau parcourir la France en long, en large et en travers, pas l’ombre d’un homme regardant l’horizon avec sa cape fouettant l’air (sauf si vous allez à la Japan Expo ou dans un festival médiéviste, mais c’est de la triche). « Je trouve Livaï ou Aragorn méga-stylés, notamment avec leurs longues capes, mais je ne me vois pas du tout porter ça dans l’open space ou au bar », admet Théo, 32 ans, qu’on imagine effectivement mal bosser dans son Credit Agricole parisien une cape au vent.

Il faut dire que l’objet iconique ne correspond plus aux carcans de nos gardes-robes, selon Serge Carreira, maître de conférences à Sciences po, spécialiste de mode et du luxe : « Le vestiaire masculin a évolué vers plus de praticité et d’utilitaire au détriment de l’esthétisme à partir du XVIIIe et XIXe siècle. Aujourd’hui, l’ensemble de la mode tend vers toujours plus de confort ».

Levï Ackerman dans L'Attaque des titans est le personnage préféré des fans du manga - L'Attaque des titans

Et une cape, aussi stylée soit-elle, c’est long, ça flotte, ça traîne, ça se range mal, ça ne couvre pas tout le corps. Bref, ce n’est pas très pratique, abonde Thomas Zylberman, expert mode au sein du bureau de tendances Carlin International : « Elle n’est pas du tout commode pour un mode de vie urbain avec par exemple du vélo, de la trottinette, des trottoirs exsangues. Ce n’est pas un vêtement fonctionnel ».

Surtout par rapport à une concurrence redoutable : manteau, caban, parka et doudoune. Alors certes, c’est moins stylé qu’un look mousquetaire, mais au moins ça tient chaud et ça protège de la flotte. Il faut bien vivre avec son temps, souligne Serge Carreira : « La tendance actuelle est plus de styliser des vêtements utilitaires, comme la doudoune, que de remettre au goût du jour un vêtement uniquement esthétique. »

Un timide retour

Timidement, la cape repointe le bout de son nez, notamment chez les femmes – dont la mode contient des accessoires inconfortables au possible (oui les talons, c’est à vous qu’on pense). Sophie Malagola, créatrice de mode et ancienne directrice des collections chez DIM et chez Etam, note ainsi « un retour de la cape et des vêtements sophistiqués dans le vestiaire féminin, comme les talons par exemple, depuis l’hiver dernier. Des créateurs comme Balmain ou Gucci en remettent dans les défilés. La cape est désormais souvent dans des tons assez neutres, elle offre une très belle allure, dans des matières très différentes : draps de laine, lainage, cocon. Dans le vestiaire masculin par contre, elle est quasiment absente, alors qu’il y a un rapprochement de garde-robe entre les genres. »

Thomas Zylberman ajoute que des capes sont parfois présentes dans certains (rares) défilés masculins, comme chez Céline. Mais c’est un peu le problème de ce vêtement : un peu trop dans le grand écart. « Soit vous optez pour une cape Céline pailletée pour une tenue de soirée vraiment grandiloquente et vous avez des allures de rock star, soit vous avez la cape de pluie purement utilitaire et très peu esthétisée. Il n’y a pas de juste milieu », pointe l’expert mode.

Un imaginaire trop riche et trop présent

Et si, en la portant de manière si stylée, en sauvant le monde plutôt qu’en faisant leurs courses ou le ménage, d’Artagnan, Legolas et les jedis avaient paradoxalement enterré ce vêtement ? « Difficile de détacher l’image de la cape du folklore d’héroïc-fantasy et de l’univers "Cape et d’épées". Elle est très connotée, peut-être trop, pour qu’on pense à autre chose. Cela apparaît tout de suite comme un déguisement », rajoute Thomas Zylberman.

D’autant que si on parle ici d’icône stylisée, la cape ne manque pas non plus d’incarnation un peu moins badass. « Moi, la cape, ça m’évoque plus Superman, des collants et un slip sur le pantalon. Il y a trop un côté ridicule et goofy pour la porter », tranche Anthony, 28 ans, dans le confort de sa doudoune. « C’est un accessoire théâtral de base, et sa réputation romanesque dans la pop culture renforce ça, souligne Serge Carreira. On entre vite dans la caricature. »

Et le manque d’offre n’aide pas. Thomas Zylberman s’avoue vaincu : « Si vous me demandez où trouver une cape, je ne saurais même pas quoi vous répondre. » Reste une alternative pour les âmes mousquetaires, selon l’expert : porter son manteau sans mettre les manches. Mais attention à ne pas ressembler au style parrain mafieux. Un imaginaire caricatural peut en chasser un autre.