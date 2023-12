Le métal jaune est au plus haut. Le prix de l’or a battu ce lundi son record historique à plus de 2.100 dollars l’once, les traders misant sur une baisse des taux d’intérêts de la Réserve fédérale américaine au cours de la nouvelle année.

Le métal précieux a atteint 2.135,39 dollars au début des échanges asiatiques, dépassant le précédent record historique établi en 2020, pendant la pandémie de Covid-19.

Une valeur refuge face aux tensions géopolitiques

Ces dernières semaines, les cambistes se sont rués sur l’or pour acheter des valeurs sûres depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. Cette tendance a été renforcée par une série de données indiquant un ralentissement de l’inflation pour octobre aux Etats-Unis, ce qui a conduit à spéculer sur une baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les paris d’une baisse des taux ont en outre pesé sur le dollar, ce qui a rendu l’or moins cher pour les acheteurs internationaux. Les cambistes ont ainsi commencé à se tourner vers le métal jaune après que le patron de la Fed, Jerome Powell, a déclaré vendredi que les taux avaient « atteint un niveau suffisamment restrictif », attisant l’espoir que la banque centrale commence prochainement à réduire ses taux.