L’inflation ralentit en France. Et à la pompe, les Français peuvent aussi souffler. D’après les derniers chiffres, publiés par le ministère de la Transition écologique, l’essence comme le gazole sont en dessous de 1,80 euro. Ainsi, le SP95 s’affiche à 1,78 euro le litre, tout comme le gazole.

Par rapport à la semaine dernière, ils affichent une baisse respective de 3,6 centimes pour l’essence et de 2 centimes pour le gazole. Il s’agit des prix les plus bas depuis le début de l’année. Cette tendance s’explique par les opérations de vente à prix coûtant ainsi que la chute des cours du pétrole. Même s’ils restent au-dessus de la moyenne des cinq dernières années, les prix ont fortement dévissé depuis leur dernière envolée de fin septembre, quand le baril de Brent frôlait les 100 dollars.

Chute des cours du pétrole

Le WTI a chuté de près de 21 % et le Brent de 18 %, se situant autour de la barre symbolique des 80 dollars. Les deux références du brut évoluent désormais à des niveaux inférieurs à ceux enregistrés avant l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, qui avait provoqué une hausse temporaire du fait des inquiétudes sur un possible embrasement du conflit.

La baisse des cours pourrait se poursuivre, poussée par la production record des Etats-Unis, du Brésil et des membres de l’Opep + exemptés de réductions, à savoir la Libye, le Venezuela et l’Iran. Au plus grand plaisir des automobilistes français.