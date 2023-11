Si les Français ont adopté le Black Friday, ce jour, ils restent hermétiques à Thanksgiving, qui tombe la veille. « On a des traditions autour de la dinde, mais à Noël », souligne Frédéric Duval, le DG d’Amazon France. Entré dans les mœurs de nombreux Français et Françaises, le Black Friday est l’occasion « d’accéder à une variété très large de produits et anticiper leurs achats de Noël », avance le dirigeant en s’appuyant sur une étude OpinionWay pour Amazon. Avec pour premier poste de dépense, la mode pour 57 % des Français, puis suivent le high-tech (50 %) et le petit électroménager (39 %). Pour faire face à l’afflux de commandes des fêtes de fin d’année, le géant de l’e-commerce recrute « 6.500 saisonniers en France » pour aider les plus de 20.000 salariés en CDI actuels », indique Frédéric Duval.

Que représente le Black Friday dans l’année d’Amazon, en volume de ventes et en chiffre d’affaires ?

Evidemment, pendant la période de Noël, nous avons un surplus saisonnier de commandes. Ce que je peux vous dire, c’est qu’on va contribuer de façon très positive aux économies des Français cette année, puisque pendant les périodes des fêtes, les Français vont faire environ 75 millions d’euros d’économies sur Amazon.fr.

Quels produits recherchent les consommateurs français lors du Black Friday ?

Pour les Français, le Black Friday est un rendez-vous pour faire des économies. Ils s’équipent dans un premier temps avec des matériels, puis anticipent les cadeaux qui vont se retrouver sur des listes de Noël et sous le sapin.

Le made in France est-il plébiscité pendant le Black Friday ?

Les consommateurs profitent d’offres sur des produits telles que Rowenta, Seb, Tefal, Moulinex, mais je pourrais en citer d’autres. Toutes ces marques-là sont très reconnues, fabriquées en France, et bénéficient de promotions très fortes. Amazon propose la plus grande boutique du « Fabriqué en France », avec plus d’un million d’articles différents.

Lors du Black Friday, les Français consomment-ils plutôt du high-tech, des équipements de cuisine ou pour la maison ?

Ça peut être du high-tech, de la télévision, de l’équipement plus général, de la décoration. C’est un peu de tout. Ça va de l’élément de décoration pour Noël jusqu’à la machine à laver ou la cave à vin. Il faut se rendre compte que ce sont des centaines de milliers d’offres qui sont mises à disposition, soit par l’intermédiaire d’Amazon, soit par l’intermédiaire des entreprises qui vendent sur la marketplace, parmi lesquelles 16.000 PME françaises.

Frédéric Duval, PDG France de l'entreprise Amazon, au Salon des maires, à Paris, le 21 novembre 2023. - Olivier Juszczak / 20 Minutes

Les achats du Black Friday sont-ils des courses de Noël anticipées ?

En effet, la consommation s’est légèrement déplacée vers le Black Friday car l’événement permet aux Français d’anticiper leurs achats de fin d’année et de faire d’importantes économies. En cette période d’inflation, le Black Friday est devenu une nécessité pour plus de la moitié des Français (52 %), selon une enquête OpinionWay réalisée en novembre 2023 pour Amazon, et pour 66 % d’entre eux, l’inflation incite à encore plus percevoir le Black Friday comme une opportunité de faire des économies qu’il y a quelques années. Et je dirai une dernière chose, avant l’avènement du Black Friday, les gens avaient tendance à faire de grosses économies pendant les soldes après Noël, une fois que les budgets étaient dépensés, désormais ils peuvent les faire pendant cette période qui anticipe la période des cadeaux.

Aujourd’hui, le Black Friday dure onze jours sur Amazon. L’an dernier, le vendredi du Black Friday, il y a eu moins 2 % de commandes par rapport à l’année d’avant et le gros des commandes était passé le vendredi du Black Friday, le samedi et le dimanche. Onze jours sont-ils nécessaires ou n’est-ce pas trop long ?

Je pense que c’est important de laisser du temps aux clients, avec des offres qui sont disponibles plus longtemps parce que tout le monde n’est pas sur son portable, sur son ordinateur le jour même à vouloir faire ses courses. Chacun a ses contraintes, il faut laisser à chacun la possibilité de s’organiser et de profiter du Black Friday.

Le Green Friday a émergé en 2017, alerte sur le Black Friday qui pousse à la consommation et sur les effets sur l’environnement de cette journée. Avez-vous vu un impact de ce mouvement sur le Black Friday ? Est-ce que ça vous amène à changer les pratiques de livraison des commandes ?

Le Black Friday, c’est d’abord plus d’économies pour les Français, et ils en ont besoin. Deuxièmement, on est d’accord que les transports en commun sont moins polluants que les transports individuels. On est d’accord pour dire que si on demandait à chacun d’aller chercher son courrier à la Poste, ce serait beaucoup plus polluant que de demander à un facteur de distribuer le courrier. Eh bien, l’e-commerce, c’est exactement ce facteur appliqué à la distribution de biens. Trois études indépendantes que sont celles d’Oliver Wyman*, du MIT [Massachusetts Institute of Technology] et de l’Ademe** ont démontré que l’e-commerce est moins polluant que le commerce de détail. Ça ne veut pas dire qu’il faut qu’on s’arrête là. On a véritablement envie, en plus, de faire en sorte que cette chaîne logistique qui amène les produits chez les clients soit complètement décarbonée. L’objectif d’Amazon est d’atteindre zéro émission nette de CO2 d’ici 2040, avec dix ans d’avance sur les objectifs de l’Accord de Paris. Aujourd’hui, on décarbone davantage nos livraisons sur le dernier kilomètre dans les plus grandes villes de France. C’est beaucoup plus facile, finalement, de décarboner une chaîne logistique qui compte quelques dizaines de milliers de véhicules que de décarboner les dizaines de millions de véhicules du parc automobile français.

*étude commandée par Amazon.

**Dans son étude, l’Ademe propose quatorze scénarios de livraison. L’agence de la transition écologique reste prudente au moment de tirer des conclusions : « A ce jour, il n’est pas démontré que le commerce en ligne présenterait un avantage environnemental systématique et incontestable sur le commerce en magasin », admet Marc Cottignies, coordinateur technique de l’étude à l’Ademe. « De même, parmi les options de livraison, il n’est pas démontré un avantage environnemental systématique et incontestable de la livraison en point de retrait par rapport à la livraison à domicile, ni de la livraison à délai "standard" par rapport à la livraison rapide ou express. »