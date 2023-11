Si comme Jacques Chirac, vous êtes un mangeur de pommes, vous êtes sans doute habitué aux petites étiquettes collées sur les fruits. Mais vous êtes vous déjà demandé ce que cachaient les chiffres inscrits sur l’inscription ? D’après une publication virale partagée fin octobre sur Facebook, les chiffres auraient des codes spécifiques permettant de connaître l’origine et surtout le type de production derrière nos fruits.

Si l’étiquette est de quatre chiffres et commence par un 3 ou 4, la pomme serait bourrée de pesticides. S’il y a cinq chiffres et que le premier chiffre est le 9, la pomme proviendrait de l’agriculture biologique. Enfin s’il y a un cinq chiffre mais le premier est le 8, le fruit aurait été génétiquement modifié. « C’est la chose la plus dangereuse », alerte le texte.

L’explication est peu digeste, mais elle est surtout fausse. 20 Minutes vous révèle ce qu’il se cache derrière ces chiffres.

FAKE OFF

Ces étiquettes, dans le jargon de la grande distribution, on les appelle les « PLU » ou « Price look up codes ». En français, le terme est utilisé à l’identique, mais il pourrait se traduire comme un « code de recherche de prix ». Ces petites étiquettes, avec des numéros de quatre à cinq chiffres, servent à identifier les fruits et les légumes afin de faciliter leur contrôle en caisse. Aucun code n’est choisi au hasard et il n’en existerait au total 1.400.

A l’international, c’est l’IFPS (International Federation for Produce Standards) qui hiérarchise et attribue les codes à chaque produit. « Le numéro PLU identifie les produits en fonction de divers attributs qui peuvent inclure le produit, la variété, la méthodologie de culture (par exemple biologique) et la taille », explique le site. Mais toutes les explications présentes dans le texte initial ne sont pas justes.

Affirmation 1 : « S’il y a quatre chiffres et que le premier chiffre est 3 ou 4, cela signifie que ce fruit a été aspergé de pesticides ». C’est faux

Tous les produits signalés par un code à quatre chiffres concernent les produits cultivés de manière conventionnelle, détaille le site de l’IFPS. « Les codes PLU à 4 chiffres pour les produits sont attribués de manière aléatoire au sein d’une série de chiffres à l’intérieur entre les nombres 3.000 et 4.000 ». Mais tous sont choisis de façon très aléatoire.

Affirmation 2 : « Si le nombre de chiffres est 5 et le premier chiffre est 9, cela indique que ce fruit ou légume est biologique ». C’est vrai

Comme l’explique le texte initial, les produits biologiques sont bien marqués par le chiffre 9, mais il s’agit uniquement un préfixe. « Vous ne verrez pas les codes biologiques à cinq chiffres dans la base de données des codes PLU, car ce sont simplement des préfixes ajoutés aux codes PLU des produits cultivés de manière conventionnelle », souligne l’IFPS.

Affirmation 3 : « Si le nombre de chiffres est 5 et que le premier chiffre est 8, cela signifie que le fruit ou le légume a été génétiquement modifié ». C’est faux

Auparavant un préfixe existait également pour identifier les produits avec des OGM, le chiffre « 8 ». Mais ce code a évolué, explique l’IFPS dans un communiqué publié en janvier 2023. « Le préfixe n’était jamais utilisé au détail », car il en existait en réalité très peu. A l’avenir des codes « 83.000 » ou « 84.000 » pourront être collés sur nos pommes aux supermarchés, mais cela n’aura plus la même signification. En effet, au fil des années, l’IFPS a eu besoin d’augmenter le nombre de références face au nombre exponentiel de produits existants en rayon.

Par ailleurs, sur son site, le ministère de l’Agriculture rappelle que « la culture des OGM (Organisme génétiquement modifié) à des fins commerciales est interdite en France depuis 2008 ».