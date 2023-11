Qu’il s’agisse des chefs d’entreprise ou des salariés, c’est la métropole de Bordeaux qu’ils préfèrent. Selon le premier observatoire des métropoles créé par l’agence Stan (accompagnement des entreprises) et Newton Offices (opérateur de bureaux), Bordeaux a été désignée « métropole la plus attractive » parmi les douze plus grandes métropoles nationales.

L’enquête a été menée par Odoxa en septembre dernier, auprès de 312 dirigeants (entretiens par téléphone) et 1.085 salariés (sondage Internet), venant de différentes entreprises implantées en France. Il leur a été demandé de s’exprimer concernant les métropoles de Grand Paris, Aix-Marseille-Provence, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nice-Côte d’Azur, Strasbourg, Rouen Normandie, Montpellier Méditerranée et Rennes.

Sud-Ouest et Sud-Est plébiscités par les salariés

« Premier enseignement de l’étude : si toutes les métropoles étudiées sont jugées attractives par les deux tiers des chefs d’entreprise sondés, Bordeaux, Lyon et Lille sont perçues comme les trois plus attractives. Les salariés partagent largement les préférences des entreprises, plaçant également Bordeaux en tête de ce palmarès, accompagnée cette fois des métropoles de Toulouse et de Montpellier. C’est aussi dans la métropole de Bordeaux que les salariés s’installeraient le plus volontiers si une opportunité professionnelle se présentait. Elle est suivie par les métropoles "sudistes " de Nice, Montpellier, Toulouse et Aix-Marseille-Provence. »

Le palmarès a été établi selon différents critères : mobilité, immobilier, environnement, dynamisme économique, qualité de vie, capital humain. Les critères comptant le plus pour les salariés sont la qualité de vie, l’environnement et l’immobilier. « Le critère comptant le plus aux yeux des chefs d’entreprise pour développer une antenne ou déplacer leur entreprise est aussi la qualité de vie, mais, contrairement aux salariés, ils accordent une importance toute aussi grande ou presque au dynamisme économique de la métropole, qui arrive en deuxième position », pointe l’étude.

« La qualité de la vie, la culture et l’éducation deviennent non négociables »

Selon le cabinet d’audit et de conseil KPMG, à qui il a été demandé d’analyser cette étude, c’est un véritable tournant. « Il y a une décennie à peine, nous pouvions constater une corrélation totale entre l’attractivité des métropoles et leurs indicateurs économiques (croissance, emploi, investissements…). Aujourd’hui, la qualité de la vie, la culture et l’éducation deviennent non négociables. »

Enfin, près des trois quarts des salariés français (74 %) indiquent « être prêts à s’installer dans l’une des douze métropoles testées si une opportunité professionnelle se présentait ». Si un boost de salaire ou de poste faciliterait évidemment leur prise de décision, mais « 44 % des sondés seraient candidats à un départ sans condition dans l’une de ces douze métropoles. » Les jeunes et les habitants de l’agglomération parisienne seraient même plus de 6 sur 10 à se porter volontaires au départ dans cette configuration.