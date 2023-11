Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes fusils d’assaut carabinés, n’oublie pas mes petits souliers ».

A un mois et demi de Noël, 20 Minutes s’est rendu au Milipol, le salon de la sûreté et de la sécurité intérieure, pour faire sa liste de cadeaux. Comme on pouvait s’y attendre, ce genre d’évènement fait la part belle aux armes : fusils d’assaut, armes de poing, véhicules et même missiles.

Problème, nous comptons parmi nos proches certains qui n’apprécieraient pas de se retrouver avec un AK-47 offert sous le sapin. Pas de souci, on a repéré cinq objets totalement insolites et non violents pour remplir la hutte du père noël. C’est parti !

Le scanner à rayons X kid-friendly, un peu de mims dans ce monde de brutes

Le scanner à rayon X de Linev System - JLD/20 Minutes

A quoi ça sert ce truc ? A équiper les écoles et autres lieux accueillant de nombreux enfants d’un scanner à rayons X. Le tout avec un « design mignon », des propres mots du stand Linev System. Voyez ce visage tout sourire, cette forme ronde et blanche, « qui évoque un ballon de foot, un des jeux les plus populaires de la cour de récréation ». Apparemment idéal pour vérifier que personne n’a glissé un fusil à pompe dans son cartable sans être trop traumatisant. Si le scanner détecte un objet suspect, le smiley s’efface, remplacé par une « bad face » signifiant qu’il y a un souci.

La question bonus de « 20 Minutes » : « La bad face n’est-elle pas traumatisante pour les enfants ? ». Malheureusement, l’appareil ne fonctionnait pas au salon, on ne pourra pas le vérifier.

Notre avis : Partagé, entre le design indéniablement trop mignon et kawaï de la chose, et le traumatisme de la finale de la Coupe du monde 2022 que nous évoque encore le moindre ballon de football (Kolo Muani, pourquoi ?)

Les lunettes de protection pour chien, que le meilleur pour votre toutou

Des lunettes de soleil et des masques de protection pour chien au stand Morin - JLD/20 Minutes

A quoi ça sert ce truc ? A protéger les yeux de Médor contre les mauvais coups, l’utilisation de lacrymo, de fumis et autres saloperies qu’on peut trouver sur un champ de bataille ou dans une intervention policière musclée. La version casque intégrale existe également. Loin d’être un masque à gaz, la muselière sert « à augmenter la force d’impact du chien qui charge », nous renseigne-t-on au stand Morin.

La question bonus de « 20 Minutes » : « Est-ce que ça existe pour tous types de chien ? » Si les objets sont plutôt prévus pour les Rottweiler et les Bergers allemands ou belges, utilisés pour les opérations policières ou militaires, « il est possible de trouver des formats pour tous types de chien, et on peut aussi personnaliser des modèles », précise Morin. Rien ne nous empêche donc, en théorie, d’acheter des lunettes pour Serge, le merveilleux corgi que l’on garde de temps à autre.

Notre avis : Un incontournable qui fait toujours son effet et qui augmente la street-cred de n’importe quel toutou. Même Serge, c’est dire.

La BMW-pompier, parce qu’on peut éteindre des incendies et être stylé

La BMW citerne de pompier n'est-elle pas la définition même du mot banger ? - JLD/20 Minutes

A quoi ça sert ce truc ? A faire des interventions encore plus rapides et plus flexibles, une moto se faufilant plus facilement sur le terrain. Alors on se calme les fanatiques, il s’agit pour l’instant d’un prototype, uniquement testé en Slovénie jusque-là. Mais qui sait, dans quelques années, peut-être que les pompiers iront éteindre les flammes sur cette magnifique BM ?

La question bonus de « 20 Minutes » : « Les pompiers ne font-ils pas déjà un métier suffisamment stylé pour en plus rouler en BMW ? »

Alors figurez-vous qu’une BM, ce n’est pas seulement de la frime. « Il s’agit d’un véhicule robuste, très confortable, et pouvant démarrer et accélérer très rapidement. On fournit déjà la police nationale sur ces critères », précise-t-on au stand.

Notre avis : La définition même du mot banger. C’est combien, déjà, le billet d’avion pour Ljubljana, histoire de voir ça en application ?

Le coordinateur de rythme cardiaque, au nom de la sieste

Trop dur le métier de journaliste - JLD en train de prendre JLD en photo, le métavers/20 Minutes

A quoi ça sert ce truc ? Vous tenez une sorte de boule dans vos mains, qui vibre à intervalles réguliers. Tant que la boule vibre, vous inspirez. Lorsqu’elle s’arrête, vous expirez, le temps que ça recommence. L’idée est de trouver une bonne coordination cardiaque, censée vous apaiser naturellement.

La question bonus de 20 Minutes : « Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé de salon ? »

Au contraire, assure le stand ZenSpire ! La relaxation permettrait aux muscles d’être plus relâchés et efficaces, mais également une meilleure attention. Que des bonnes choses en zone de conflit ou pour assurer la sécurité.

Notre avis : On a pu rêvasser tranquillement à la moto-pompier (oui, on ne s’en lasse pas).

Le parapluie pare-balles, parce que Bond, James Bond

On en a tous rêvé dans un James Bond ou dans un Batman, ils l'ont fait - Semper Invicta

A quoi ça sert ce truc ? Le ParaPactum, de son petit nom, sert vraiment à arrêter les balles, jusqu’à des 9 millimètres et des 40 S & W (pour les deux-trois lecteurs qui comprendront). Les balles s’écrasent sur la toile, faite en matériau composite, et ne rebondissent pas, permettant de protéger aussi les personnes à côté de vous. Le ParaPactum vous protège aussi contre les chiens enragés et les lancers de parpaings. Et pourquoi un parapluie ? « Il fallait un objet discret, maniable et petit. Le parapluie permet d’être porté en toute discrétion sans attirer les curieux », défend le stand Semper Invicta.

La question bonus de 20 Minutes : « Ça protège de la pluie aussi ce truc ? »

Eh bien oui ! « Quitte à faire un parapluie pare-balles, autant qu’il remplisse aussi la fonction de parapluie », nous répond-on. Toujours bon à prendre par ce mois de novembre pluvieux.

Notre avis : De l’univers de James Bond, on aurait préféré la voiture invisible, mais allez, on prend quand même. On n’est pas les seuls, puisque le parapluie pare-balles a gagné le Milipol Innovations Awards ce mardi.