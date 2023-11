Dans les rayons des supermarchés, l’inquiétude s’installe auprès des consommateurs. Les enseignes de grande distribution seraient-elles en train de nous mentir sur la provenance de leurs produits ? Ces inquiétudes surviennent en pleine guerre entre Israël et le Hamas et alors qu’un appel à boycott est lancé contre plusieurs marques jugées trop proches d’Israël.

Depuis plusieurs jours, sur TikTok, plusieurs internautes signalent la présence d’avocats originaires du Pérou ou du Mexique provenant en réalité d’Israël. Alors que l’affichage montre un différent pays producteur, les cartons où sont rangés les avocats eux indiquent le contraire : « Pays d’origine Israël ». « Il faut arrêter de mettre des produits qui viennent du Kenya quand ça vient d’Israël », gronde un internaute dont la vidéo a été vue près de 600.000 fois depuis sa publication mercredi. Depuis, l’affichage du magasin a bien été modifié comme l’a attesté le même internaute dans une vidéo publiée le lendemain. Celui-ci se trouve alors à l’Auchan de Saint-Priest, près de Lyon, mais d’autres supermarchés ont été pointés du doigt notamment un magasin Lidl, à Nantes.

Des avocats du Kenya ou du Pérou cacheraient une toute autre provenance - Capture d'écran

Les enseignes de grandes distributions cachent-elles réellement la provenance des fruits et légumes dans le contexte actuel ? 20 Minutes a mené sa petite enquête.

FAKE OFF

D’abord faudrait-il commencer par un petit point conso autour du tant adoré avocat (le légume, pas la profession). En Europe, le produit est un énorme succès et 770.000 tonnes d’avocat ont été consommées sur le continent en 2021. En France, cela représente 2,2 kg d’avocat englouti par an et par personne. Et la plupart du temps, les avocats sont bien évidemment importés de loin, très loin car le petit avocat que vous faites poussez depuis trois ans ne suffit pas à nourrir tout le monde. Parmi le top 5 des fournisseurs d’avocats en Europe, d’après le World Avocado Organization, on retrouve le Pérou (304.352 tonnes), la Colombie (86.011 tonnes), le Chili (83.272 tonnes), Israël (79.526 tonnes) et enfin l’Espagne (62.996 tonnes). D’autres pays exportateurs n’ont pas à rougir devant ces chiffres, le Mexique par exemple, le Maroc ou encore le Kenya.

Tiens, ce sont justement les pays qui ont été utilisés comme prétexte par les grandes enseignes pour cacher l’origine israélienne de leur légume. Qu’en est-il réellement ? Pour Auchan, où les avocats israéliens ont été marqués comme provenant du Kenya, le magasin fait son mea culpa. « Nous regrettons cette erreur d’affichage en magasin, nous avons d’ailleurs fait un rappel à l’ensemble de nos équipes sur le sujet. La mention de l’origine des produits que nous vendons est bien entendu une information que nous devons à nos clients ». Avant d’ajouter : « La vocation d’Auchan en tant que commerçant est de répondre dans chacun de ses magasins aux attentes diverses de l’ensemble de ses clients, quels que soient leurs goûts ou leurs différents critères d’achat ». L’enseigne à l’oiseau rouge précise d’ailleurs que le Kenya représente la majorité des approvisionnements avant Israël, le Chili, le Maroc et Mexique.

Des erreurs courantes d’affichage

Allons maintenant toquer à la porte de Lidl, magasin mis en cause à Nantes. Celui-ci aurait caché des avocats israéliens derrière un affichage « Pérou ». « Il s’agit d’une erreur d’affichage, du fait que nous avons régulièrement en rayon certains fruits et légumes de provenance différentes (notamment avocats et grenades) : Pérou, Colombie, Kenya, Israël, etc. Cela va être rectifié », affirme la marque avant de rassurer les consommateurs. « Au regard des récents événements au Proche-Orient, nous sommes consternés par ce qu’il se passe et observons la situation avec une grande inquiétude. Les sociétés du groupe Schwarz rejettent toute forme de violence. Nos pensées vont aux victimes du conflit ».

Des erreurs d’affichage, il y en a en fait très fréquemment dans la grande distribution. C’est d’ailleurs la conclusion de notre minutieuse enquête de terrain réalisée dans quatre supermarchés de l’est parisien : Carrefour City, Monoprix, Auchan et Lidl. Dans le premier, des avocats du Chili affichés comme originaires du Pérou. Dans le deuxième, RAS. Plus facile de ne pas se tromper quand on les regroupe par filets, malin Monoprix. Dans le troisième, des avocats du Kenya étaient en fait des Colombiens. Enfin, dans le dernier des avocats marocains provenaient en réalité du Chili. Au risque de proposer donc une conclusion hâtive, les supermarchés semblent surtout changer leur stock sans suivre l’affichage. Une boulette commune, mais rien de politique.

Quelques erreurs d'affichage remarquées sur le terrain - LF

Rappelons que les magasins ont l’obligation d’afficher correctement aux consommateurs l’origine de leurs produits alimentaire, nous rappelle la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). « Par ses contrôles, la DGCCRF veille à ce que cette information soit délivrée de manière transparente aux consommateurs, selon les modalités applicables aux différentes catégories de produits concernées ». Toutefois, la direction nous signale qu’une faible dose de signalements a été enregistrée à ce sujet.