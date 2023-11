« Exceptionnel ! », « merveilleux », « incroyable ! »… L’ambiance est à la fête et aux superlatifs aux Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire. Il faut dire que la double cérémonie qui s’y est déroulée mardi est encore dans toutes les têtes. Le dernier né Celebrity Ascent, le nouveau palace flottant aux 14 bars et douze restaurants, a été livré en grande pompe à l’armateur américain Royal Carribean avant de prendre la mer dans la nuit de mardi à mercredi, direction la Floride. Quelques heures auparavant, c’est la construction officielle de son cinquième et dernier alter ego de 327 m de long, réservé aux « voyageurs raffinés, qui regardent la qualité avant le prix » qui a été lancée sous des applaudissements nourris.

Deux nouveaux « navires d’exception » qui ne seront pas les derniers sortis des célèbres chantiers de Saint-Nazaire, malgré la crise sanitaire, l’inflation, le réchauffement climatique ou le contexte géopolitique. Car le secteur, longtemps incertain et toujours en dents de scie, se porte en ce moment très bien. « Après la crise Covid, il y a un réel redémarrage du marché, avec des retours excellents sur certains taux de remplissage, se félicite Jean-Yves Jaouen, directeur opérations aux Chantiers de l’Atlantique. On a de la demande sur tous les segments : les gros navires, qui attirent une clientèle familiale notamment grâce aux attractions à bord, les premium, qui visent un public au pouvoir d’achat un peu plus élevé, et puis il y a aussi le luxe. »

Un « super yacht » pour l’an prochain

Sur cette vaste zone portuaire où travaillent près de 3.800 salariés, il suffit de lever la tête pour s’apercevoir que l’activité tourne à plein régime. D’une moyenne de deux navires par an il y a quelques années encore, l’entreprise qui a réalisé 2,5 milliards de chiffre d’affaires cette année en construit désormais plus de trois. L’une des prochaines livraisons, prévue en 2024, ne sera pas des moindres. Commandé par le groupe américain Ritz-Carlton, le premier « super yacht » baptisé Ilma s’impose déjà par sa ligne élancée et ses promesses de prestations inégalées, pour plusieurs dizaines de milliers de dollars le séjour.

Sont annoncées des terrasses privatives pour chacune des 228 suites, une décoration soignée inspirée de celle des yachts privés, mais surtout un niveau de service élevé avec « le plus haut ratio personnel de service par passager de la catégorie croisière de luxe », soit environ un pour un. Non loin de là, la construction de l’Utopia of the Seas va bon train. La livraison de ce géant des mers (362 m) est elle aussi prévue pour l’an prochain, avec là encore des nouveautés. Les deux fonctionneront au GNL.

Les nouveaux carburants, « un sujet primordial »

Car si la croisière attire plus que jamais, elle doit aussi répondre aux critiques, qui frôle parfois le bashing, si elle ne veut pas que le vent finisse par tourner. Chez Celebrity cruises, on attend déjà avec impatience le cinquième bateau de la classe Edge, pour ces nouveautés en matière de confort certes, mais aussi car il s’agira du premier en la matière capable de naviguer (au moins partiellement) au méthanol. « Il s’agit effectivement d’un sujet primordial pour l’avenir de l’industrie », reconnaît Emmanuel Joly, directeur général de Celebrity France, qui assure que le secteur de la croisière va continuer à croître dans les années à venir.

En 2025, les Chantiers livreront aussi un deuxième yacht pour le Ritz et un nouveau navire pour MSC, le World America, d’une capacité de près de 7.000 passagers. « Nous avons actuellement des discussions commerciales actives », sourit Laurent Castaing, le patron des Chantiers.