Tout bon économiste vous le dira : l’économie est absolument partout. Même dans la mort ? Difficile d’y échapper, fut-ce six pieds sous terre. Pour celle et ceux qui restent, c’est le temps des obsèques, du testament, de la gestion de l’héritage…

Si la mort a donc un coût, est-elle pour autant un business comme un autre ? L’idée peut sembler provocatrice, et pourtant… Comme on l’a dit, la mort a un coût financier ; c’est donc bien que des gens sont vendeurs. A l’occasion de la Toussaint, 20 Minutes a posé plutôt frontalement la question à Sarah Dumont, fondatrice de Happy End, plateforme en ligne qui accompagne le deuil, en proposant notamment une mise en relation avec différents experts (psys, obsèques…) ou en donnant des conseils pratiques.

La mort est-elle un business comme un autre ?

Je dirais que oui, même si on retrouve vite une accusation morale de « faire de l’argent » sur la mort. Par exemple, les pompes funèbres ont une mauvaise image, sont accusées d’être des pompes à fric et de prendre l’argent des endeuillés, alors qu’elles ont un rôle fondamental et que les obsèques sont souvent la première pierre dans le chemin du deuil.

Il y a un déni vis-à-vis de la mort dans notre société. Les Français constatent qu’ils ont été pris en charge toute leur vie par l’Etat, de la naissance à l’école jusqu’à la maladie, et que ce dernier n’intervient plus au moment du deuil et de la mort d’un proche, soit un moment très douloureux. Cette non-intervention étatique est vécue comme une injustice, et les entreprises qui le « remplacent » comme honteuses. Pour reprendre l’exemple des pompes funèbres, elles ont bien meilleure presse dans les pays anglo-saxons, où l’Etat intervient moins de manière générale.

Au-delà de la question morale, peut-on vraiment avoir une offre sur la mort comme on vend des voitures ?

Quand on achète une voiture, on va comparer les prix, les concessionnaires, demander l’avis à ses amis… Pour la mort, il y a trois manques majeurs qui expliquent qu’on ne fasse pas tout ça. Déjà, on ne sait rien sur ce sujet car on ne s’y intéresse pas tant qu’on n’y est pas confronté. Deuxièmement, on est triste et endeuillé, et vu qu’on n’a rien préparé avant, on prend les décisions dans cet état. Enfin, on ne dispose que de six jours ouvrés après le décès pour organiser les obsèques. Il y a donc des contraintes de temps, d’émotion et de méconnaissance. Ce n’est pas tant qu’on ne vend pas la mort comme on vend une voiture, c’est surtout qu’on n’achète pas la mort comme on achète une voiture.

Je pense qu’il faut arrêter d’avoir aussi peur de la mort et prendre soin de ceux qui vont la vivre. »

Et d’ailleurs, comment décide-t-on de se lancer dans un travail autour de la mort ?

En voyant cette impréparation des gens, justement. Et en se disant qu’il faut compléter ce manque. Impréparés et dépassés dans leur deuil, les Français subissent les obsèques de leur proche plus qu’ils ne les choisissent. Ils ne sont pas libres de leur choix, et je voulais leur donner ce choix.

J’ai eu l’idée en ayant le retour des personnes présentes à l’enterrement de mon père, que j’avais organisé. Les obsèques étaient dans une salle de concert, ce qui rendait beaucoup plus libre la posture. On avait fait un enterrement joyeux, avec une estrade où on pouvait s’applaudir les uns les autres. J’ai eu beaucoup de remarques de personnes disant qu’elles ne savaient pas qu’on pouvait faire ce genre de cérémonie. Des obsèques à l’image du défunt sont très importantes pour une majorité de Français. Un tiers d’entre eux opte pour une cérémonie civile plutôt que religieuse, sans savoir tout ce à quoi ils ont le droit comme option.’

Jai envie de demander aux gens : ''Est-ce que tu as oublié que tes proches et toi alliez mourir ?''. »

Justement, n’est-ce pas difficile d’être sans cesse confrontée à des gens endeuillés ?

Ça fait partie de la mission. Il faut être à l’aise avec la mort et l’idée de la souffrance pour accueillir la parole de ces personnes, mais c’est tellement important pour moi de les aider que ça ne me dérange pas. Il faut arrêter d’avoir aussi peur de la mort et prendre soin de ceux qui vont la vivre.

Vos proches comprennent-ils quand vous parlez de votre activité ?

Depuis 2018 que je fais ce métier, mes proches ont fini par s’habituer et ont compris que ce n’était pas une simple lubie. Mais il est vrai que j’ai toujours des réactions : « Holala, ça doit être dur », « Pourquoi tu fais ça ? »… Je rencontre beaucoup d’incompréhension chaque fois que j’en parle à des nouvelles personnes.

J’avoue que je m’étonne toujours de ces remarques. Je ne comprends pas qu’on puisse ne pas se considérer comme mortel, c’est un sujet tellement important. J’ai à chaque fois envie de leur demander : « Est-ce que tu as oublié que tes proches et toi alliez mourir ? ». La mort est devenue un tabou ; 80 % des Français décèdent à l’hôpital, loin de la maison, on ne voit plus la mort, on ne la considère plus.

Justement, comment fait-on la publicité de son activité quand la mort est un tabou sociétal aussi fort ?

En en parlant avec un ton lumineux, positif et cash. Il ne faut pas avoir peur d’évoquer le sujet frontalement, et ne pas prendre des chemins détournés. C’est notamment ce qu’on fait avec les « apéros de la mort ».

Bien sûr, ça choque certaines personnes, mais d’autres se retrouvent dans ce ton qui n’est pas plombant, pas conventionnel, qui met de la fraîcheur autour de la mort. Il y en a beaucoup qui se disent : « je veux que le jour de la mort, on célèbre ma vie ».